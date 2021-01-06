明寒流南下「愈晚愈濕冷」冰封5度 下周一冷空氣接力襲

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天寒流南下，愈晚愈濕冷低溫探5度。下周一又有一波冷空氣接力襲台。

吳德榮說，今晨新竹以北雲量多。迎風面有降水回波消長，桃園以北及宜花已有局部。東北季風輸送些微冷空氣，背風面輻射冷卻作用減弱，故北台灣低溫下降，其他各地低溫反而回升。

今晨截至5時各地最低氣溫如下：北部13度（新北石門區12.6度），中部14度（台中清水區14.1度），南部15度（台南新化區14.8度），東部13度（宜蘭羅東鎮13.4度）。台北市最低氣溫亦降至14度（文山區13.8度）。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今東北季風影響，北台灣氣溫略降、濕涼微冷；新竹以北及宜花有局部短暫雨；苗栗以南多雲時晴，白天舒適、日夜溫差大的天氣。今日氣溫北部12至17度，中部14至24度，南部15至26度，東部13至24度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日寒流南下，北部、東半部及中部山區有局部雨；氣溫緩降（不同於上一波24小時驟降15度），北台灣平地從明晨的12度，降至明晚的7度、愈晚愈「濕冷」。

吳德榮說，周五晨北台灣平地更將降至5度左右，都會區則在7度左右；高雄以北及花東，平地最低氣溫皆降至10度以下。

周五下午起至周六乾空氣南下、天氣好轉，轉為「乾冷」的寒流；周六清晨嘉義以北局部平地，因輻射冷卻作用最低氣溫仍可降至5、6度；高雄以北及宜花東，平地最低氣溫仍在10度以下，要注意保暖、防寒害。

至於山區的降雪，吳德榮說，以周四晚至周五上午機率最高；包括中部以北3000米以上（合歡山、雪山、南湖大山）及2000米（太平山、拉拉山）左右的高山，甚至於1000米左右的大屯、七星山都有機率，喜好賞雪的民眾可以把握；周五下午起轉為「乾冷」寒流，降雪機率很快就降低了。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日寒流略減弱，天氣晴朗，白天氣溫回升、早晚冷。下周一、二 又有冷空氣加入、氣溫再降。下週一水氣增多，天氣濕冷，3000米以上高山又有降雪機率。

吳德榮表示，下周二、三轉晴冷，清晨仍有10度以下低溫。不過，此乃模式末期的模擬，有不確定性，應持續觀察。