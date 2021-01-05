俄音樂家因疫情止步 陳毓襄、替代役鋼琴家林冠廷接手

疫情指揮中心宣布1月1日起限制非本國籍人士入境，國立台灣交響樂團(國台交)原訂邀請的俄國鋼琴家馬祖耶夫D. Matsuev，因此無法如期來台參與原訂於1月30、31日兩天共三場的「拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲全集」音樂會。國台交今天宣布，遺缺將由國台交駐團藝術家陳毓襄接下，同時帶著自國台交服完替代役退役不久的留俄年輕鋼琴家林冠廷一同演出。

國台交規劃，由陳毓襄演奏台北場的拉赫曼尼諾夫第一、二、三號鋼琴協奏曲加上帕格尼尼主題狂想曲，以及台中場的柴科夫斯基第一號鋼琴協奏曲。台北場的拉四和台中場的拉二兩首協奏曲，則由林冠廷接下。

拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲在演奏技巧、音樂詮釋、與樂團合作等在在都是鋼琴家挑戰的目標，加上如今距演出僅僅一個月的時間，陳毓襄等於接下「不可能任務」。她表示，這是她所有接過代打演出「最瘋狂也是最高的挑戰」。但她曾在俄國登台演出過這些曲目，此次在兩場音樂會全部演出「對我的演出生涯來說非常重要」，因此樂意接受挑戰。

陳毓襄回憶，她22歲時受邀與國台交（當時的省交）合作，在陳澄雄團長指揮下，巡迴台北、基隆、台中演出柴科夫斯基第一號鋼琴協奏曲，而這部協奏曲也就是她19歲隻身前往莫斯科參加柴科夫斯基大賽決賽的曲子，目前為止她仍保持唯一挺進柴科夫斯基大賽決賽的台灣鋼琴家紀錄。她也曾受美國科羅拉多交響樂團之邀，於該團創團音樂會演出柴一，演出場地McNichols Stadium可容納一萬五千人，主辦單位請來流行音樂天王麥可．傑克森的經紀人操票房，演出當天座無虛席。

談到對於這些協奏曲的見解及演奏經驗，陳毓襄表示，拉三可說是所有協奏曲中最難的一首，這部作品把鋼琴所有的技巧都用上了，而長達45分鐘的協奏曲，鋼琴從樂曲開頭就開始彈奏貫穿到尾，絕無冷場，除了第二樂章有一些些喘息。

去年9月才自國台交服替代役期滿退役的林冠廷，在服役期間總身著替代役制服，以其鋼琴專業敬業服勤，與國台交共同進行排練及演出，這特殊的畫面讓不少進進出出的國際音樂家嘖嘖稱奇。

林冠廷表示，到莫斯科求學期間，2012年參加聖彼得堡鋼琴大賽，一路過關斬將挺進決賽，獲得與聖彼得堡愛樂交響樂團在愛樂大廳演出的機會，而演出的作品就是拉二協奏曲，最後榮獲首獎。拉二在他生命中的不同階段裡，都佔有非常重要的意義。這次獲邀和國台交合作演出這首曲子，寓意深刻。

●三場音樂會於1月30日下午及晚上在國家音樂廳各演出一場，以及1月31日下午在國台交霧峰演奏廳演出一場，由同樣是出生台灣、演出足跡遍及歐美、亞洲、俄國等地的陳正哲擔綱指揮。相關票務資訊（含退票）請詳閱國台交官網。購票請洽兩廳院售票系統。