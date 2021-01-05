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周四寒流「比上波更難受」！ 這天最冷雨又多還會下雪

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周四寒流到「比上波難受」 這天最冷雨又多還會下雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
這波寒流屬於濕冷型態，感受上會比上一波還冷。記者胡經周／攝影
這波寒流屬於濕冷型態，感受上會比上一波還冷。記者胡經周／攝影

寒流即將報到。中央氣象局說，新一波寒流周四（7日）南下，「又濕又冷感受上比上波難受」。其中以周四、周五水氣最多還有機會下雪，周五清晨到周六清晨則是最冷時間。

氣象局說，寒流周四南下，溫度開始驟降，一路影響到周六。周四台北9到14度，北部8到14度，中部11到17度，南部12到22度，東部13到17度。8日清晨最冷，台北全天7到9度，沿海空曠地區5到6度，北部7到10度，中部8到14度，南部10到16度，東部11到14度。9日清晨也很冷，台北全天7到11度，北部7到12度，中部7到17度，南部9到19度，東部10到14度。

氣象局說，這波寒流氣溫跟上波差不多，但因為水氣較多，感受上會比上波冷。周四、周五雨水最多，北部、東半部跟中南部山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區和東北部地區慎防大雨。降雨要到周六才趨緩，氣溫逐漸回溫。

降雪方面，因為周四、周五水氣最充足，北部1000公尺以上山區、中南部3000公尺以上高山都有機會下雪。

至於民眾最關心的水情問題，氣象局說對中南部幫助很有限，降雨主要集中在山區，且是下一小波，不是下大量的水，要剛好下在集水區、曾文水庫也有難度，除非持續性降雨或是來了好幾波，不然都是杯水車薪，呼籲還是要節約用水。

另外氣象局說，下周一（11日）還有另一波空氣，目前預估是大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團等級，台北市下探11、12度。是否到寒流還有調整空間，仍要觀察，不過至少看起來沒有這波冷空氣這麼潮濕，僅北部、東半部留意局部短暫雨。

氣象局 寒流 冷氣團

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