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跨年寒流農損高達2439萬元 虱目魚最慘
去年12月30日起寒流襲台造成農業災情，農委會農糧署、漁業署彙整各地方政府查報資料，截至今年1月5日為止，農業產物估計損失2439萬元，其中以虱目魚受損2049萬元為作多。
縣市受損部分，以雲林縣損失1573萬元、占64%為最多，其次是彰化縣損失420萬元、占17%，其餘還有屏東縣損失262萬元、占11%，嘉義縣損失157萬元、占6%較為嚴重。
農產損失估計損失金額262萬元，農作物被害面積40公頃，損害程度10％，換算無收穫面積4公頃，受損作物為蓮霧。
漁產損失金額2177萬元，受損漁產主要為虱目魚受損625公頃、受損金額2049萬元，其次為淡水長腳蝦、黃臘鰺、虱目魚（專養）及虱目魚苗等。
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