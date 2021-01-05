快訊

學術女性集體困境：成為博士後，才是天堂路的開始

燈塔驗收涉弊遭廉政署搜索約談 航港局回應了

寒流報到北部低溫破10度 農糧署籲農民防寒減少農損

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
低溫將來襲，農作物也要防寒害。圖／台南市農業局提供
低溫將來襲，農作物也要防寒害。圖／台南市農業局提供

農委會農糧署表示，依據中央氣象局發布氣象資料，今明兩天東北季風報到，東北地區轉雨轉涼、7日起強冷空氣南下溫度驟降，強度恐達寒流等級，8日至9日最冷，北部地區有攝氏10度左右低溫發生機率，呼籲農民注意保暖並採取防寒措施，減少農作物損失。

針對水稻防寒措施，農糧署建議，稻育苗場圃選擇避風處或設置防寒風牆，寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布；或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。中南部已插秧田區，田間灌溉水宜較深，等氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

較不耐寒蔬菜與瓜果類可搭設防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水保護，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。已屆採收期蔬菜可及早採收，減少損失。

至於果樹防寒措施，迎風面可設置防風設施，並酌量增施鉀肥，加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，減少受害程度。蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者應稍作修剪，讓空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，應留意氣溫狀況妥適防護，可於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率；已屆採收期果園宜加速採收，尤其棗子、柑橘、鳳梨、木瓜更須留意，減少損失。若有受害果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署說，由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，已通報各縣市政府密切注意並宣導相關防範措施，後續若有災情顯現，農民應主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，協助農民復耕復建。

農民 低溫 寒流

延伸閱讀

雙北基隆防大雨 7日起寒流報到台南以北低溫7度

週四寒流抵台 北部空曠區恐下探3度

寒流凍傷虱目魚 為何漁民不願申請補助他這麼說…

週四低溫下探6度 寒流延續到週末

相關新聞

雙北基隆防大雨 7日起寒流報到台南以北低溫7度

氣象局今天表示，明天起基隆北海岸及大台北山區仍可能有大雨發生；7日起寒流南下，台南以北低溫攝氏7至9度，天氣溼冷；10日...

獨／國際醫療大鬆綁：取消床數上限、允許共用人力

根據現行醫院設立或擴充許可辦法，國際醫療床數不得逾急性一般病床數十分之一，也不得挪用配置於非屬國際醫療病床之醫事人力。但...

桃園一期稻部分不停灌 農民中獎、年難過兩樣情

中央抗旱會議決定一期稻作桃園市楊梅、新屋及新竹縣湖口、新豐等部分地區可以供灌耕作，相當於農田水利署桃園辦事處灌溉系統第3...

寒流報到北部低溫破10度 農糧署籲農民防寒減少農損

農委會農糧署表示，依據中央氣象局發布氣象資料，今明兩天東北季風報到，東北地區轉雨轉涼、7日起強冷空氣南下溫度驟降，強度恐...

玉里醫院萬寧院區轉型 開辦偏鄉首棟住宿式長照機構

衛福部玉里醫院專收治精神病友，除了本院之外，還有祥和、新興、萬寧、溪口4個院區。因病友及居民人口逐漸老化，向衛福部爭取經...

環評空汙可跨區抵換挨批 環保署：未有共識前不會修法

環保署近期有意開放環評審查時的空汙排放增量，可在全台七大空品區互相抵換，引發外界爭議，環保署今天表示，基於外界對跨空品區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。