寒流報到北部低溫破10度 農糧署籲農民防寒減少農損

農委會農糧署表示，依據中央氣象局發布氣象資料，今明兩天東北季風報到，東北地區轉雨轉涼、7日起強冷空氣南下溫度驟降，強度恐達寒流等級，8日至9日最冷，北部地區有攝氏10度左右低溫發生機率，呼籲農民注意保暖並採取防寒措施，減少農作物損失。

針對水稻防寒措施，農糧署建議，稻育苗場圃選擇避風處或設置防寒風牆，寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布；或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。中南部已插秧田區，田間灌溉水宜較深，等氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

較不耐寒蔬菜與瓜果類可搭設防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水保護，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。已屆採收期蔬菜可及早採收，減少損失。

至於果樹防寒措施，迎風面可設置防風設施，並酌量增施鉀肥，加強果園灌水、噴霧、覆蓋、包裹樹幹或果實套袋，減少受害程度。蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者應稍作修剪，讓空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，應留意氣溫狀況妥適防護，可於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率；已屆採收期果園宜加速採收，尤其棗子、柑橘、鳳梨、木瓜更須留意，減少損失。若有受害果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

農糧署說，由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，已通報各縣市政府密切注意並宣導相關防範措施，後續若有災情顯現，農民應主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，協助農民復耕復建。