玉里醫院萬寧院區轉型 開辦偏鄉首棟住宿式長照機構

衛福部玉里醫院專收治精神病友，除了本院之外，還有祥和、新興、萬寧、溪口4個院區。因病友及居民人口逐漸老化，向衛福部爭取經費9600多萬元，預計今年12月，玉里醫院萬寧院區開辦花蓮南區第一棟住宿式長照機構。

位於花蓮縣富里鄉的玉里醫院萬寧院區，1975年啟用，主要安排康復期精神病患於農場，以接近大自然的勞動方式，協助精神症狀逐漸康復，2005年開辦萬寧門診中心，提供一般科、牙科、復健科、身心內科等醫療服務。

玉里醫院長王作仁表示，由於當地高齡人口照護的需求日益增加，但無住宿式長照機構，經多方奔走及爭取政府資源挹注，取得衛福部長照司一鄉鎮一長照的經費補助，預計於今年12月於該院區開辦花蓮南區第一棟住宿式長照機構，以滿足富里鄉民眾長期照護需求，

玉里醫院指出，富里鄉人口數約有10223人，65歲以上老年人口數2373人，但花蓮縣南區3家老人長期照顧機構暨安養機構，皆集中於玉里鎮，顯示富里鄉為長照住宿式機構待布建的地區。