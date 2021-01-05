聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉里醫院萬寧院區轉型 開辦偏鄉首棟住宿式長照機構
衛福部玉里醫院專收治精神病友，除了本院之外，還有祥和、新興、萬寧、溪口4個院區。因病友及居民人口逐漸老化，向衛福部爭取經費9600多萬元，預計今年12月，玉里醫院萬寧院區開辦花蓮南區第一棟住宿式長照機構。
位於花蓮縣富里鄉的玉里醫院萬寧院區，1975年啟用，主要安排康復期精神病患於農場，以接近大自然的勞動方式，協助精神症狀逐漸康復，2005年開辦萬寧門診中心，提供一般科、牙科、復健科、身心內科等醫療服務。
玉里醫院長王作仁表示，由於當地高齡人口照護的需求日益增加，但無住宿式長照機構，經多方奔走及爭取政府資源挹注，取得衛福部長照司一鄉鎮一長照的經費補助，預計於今年12月於該院區開辦花蓮南區第一棟住宿式長照機構，以滿足富里鄉民眾長期照護需求，
玉里醫院指出，富里鄉人口數約有10223人，65歲以上老年人口數2373人，但花蓮縣南區3家老人長期照顧機構暨安養機構，皆集中於玉里鎮，顯示富里鄉為長照住宿式機構待布建的地區。
玉里醫院表示，萬寧院區內有1棟閒置的2層樓房，規畫成為住宿式長照機構。寢室平均每人樓地板面積7平方公尺以上、設置洗手台及馬桶；2層樓分別可設置50床，共計100床，符合住宿型長照機構設置標準。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言