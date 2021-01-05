環評空汙可跨區抵換挨批 環保署：未有共識前不會修法

環保署近期有意開放環評審查時的空汙排放增量，可在全台七大空品區互相抵換，引發外界爭議，環保署今天表示，基於外界對跨空品區抵換方式尚存疑慮，將尊重外界意見並持續溝通，在相關減量倍數與抵減作法未有共識前，暫不納入修正範疇。

開發行為容易帶來空汙，環保署環評審查時常要求開發單位應使用電動車、收購老舊車輛來抵換新增的空汙，但只限在同一空品區抵換。環保署近期有意大修法，擬開放全台七大空品區空汙排放量可互相抵換，但須減量的汙染物必須比在同區抵換更多，凸顯跨區抵換代價。但修法引發環團不小爭議，認為當地新增的空汙不該藉由改善外地空汙作為「交換條件」，否則對當地空品根本毫無助益，甚至還會因為開發導致空汙加劇。

環保署今天發出新聞稿表示，「環保署審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」於民國98年7月28日訂定，主要是針對開發案空汙增量抵換方式，提供業者與環境影響評估委員會審查參考，考量107年8月1日空氣汙染防制法修法後，刪除洗掃街抵換，因此109年底提出修正草案，比照刪除洗掃街抵換，並增加與主管機關、目的事業主管機關協議合作取得抵減增量機制，達成開發方、主管機關與環境三贏局面，並依照模式模擬結果，新增跨空品區排放量更大倍數減量，達成相同空品改善效果等條文。

環保署109年12月7日召開研商會議討論，與會參與民間團體擔心，跨空品區抵換會造成南部地區空汙惡化及不同空汙排放計算方式抵換不合理，環保署表示，原本考量空氣汙染具有上下風流通的特性，上游端的空品區縣市更大程度減少排放量達成空汙改善，也會讓下游端的空品區縣市空氣變好，因而提出跨空品區抵換方式。

環保署說，基於外界對跨空品區抵換方式尚存疑慮，環保署尊重外界意見，有關跨空品區抵換方式將持續溝通，在相關減量倍數與抵減作法未有共識前，暫不納入修正範疇。

環保署強調，該原則僅屬行政指導非法規命令，未來在環評審查，環評委員仍有實質審查權，要求開發單位提出更極積減量作為，原則僅提供環評審查委員參考；此外，本原則目前仍於研擬、蒐集意見階段，若外界有相關意見，可提供環保署評估納入修正參考，以符合公眾期待。