苗栗水情1月6日亮橙燈 縣府同步成立災害應變中心

苗栗水情吃緊，1月6日水情燈號調整為橙燈，實施減量供水，將進入限水階段，苗栗縣災害應變中心同步成立，因應旱象縣府籲請鄉親配合，落實節水措施。

苗栗縣主要水庫永和山水庫有效蓄水量768.89萬立方公尺、蓄水率25.6%，明德水庫有效蓄水量195.65萬立方公尺、蓄水率16%，鯉魚潭水庫有效蓄水量3278.43萬立方公尺、蓄水率28.6%，水情沒有起色，1月6日亮橙燈，縣府成立災害應變中心。

縣府水利處指出，橙燈實施自來水減量供水初期，要求每月1000度以上工業大用水戶節水7%，未能達到節水，優先進行水表鉛封作業，每月用水量超過1000度以上非工業大用水戶，及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他非生活必需之用水，則減量供水10%循序漸進至20%，一般家戶仍維持夜間減壓供水。

此外，台灣省自來水公司整備啟用原舊有地下水井，及重新盤點農田水利署苗栗管理處現有水井，評估水量、水質，以供備援水源使用，另辦理後龍溪伏流水緊急取水工程，預估可提供每天約0.5萬噸用水，預計今年1月底完成並供水，目前整備供用水水源，經檢測均符合民生用水標準。

水資源回收中心設有苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸及明德水庫特定區南岸等4處，每天約可提供2800噸回收水，提供民眾、公司行號及政府機關使用，回收水使用應避免與人體有直接接觸，有需求者可向各水資源回收中心申請。