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桃園一期稻部分不停灌 農民中獎、年難過兩樣情

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園大部分一期稻作區停灌農民兩樣情，圖為八德、桃園區交界的農田屬於停灌區。記者鄭國樑／攝影
桃園大部分一期稻作區停灌農民兩樣情，圖為八德、桃園區交界的農田屬於停灌區。記者鄭國樑／攝影

中央抗旱會議決定一期稻作桃園市楊梅、新屋及新竹縣湖口、新豐等部分地區可以供灌耕作，相當於農田水利署桃園辦事處灌溉系統第3分區，面積約7174公頃。桃園其他灌區包括桃園、觀音、大園（第1、2分區），與農水署石門辦事處灌區全區（4、5區）合計2.8萬公頃全部停灌。

停灌、不停灌心情反映最明顯的是代耕業，新屋區莊姓農民代耕面積超過100公頃，聽到能耕作反應是「當然好啊，感覺像中獎，發給工人的薪水有著落了」，不過因為政府宣布時間晚了，現在訂苗要等40天，預計春節過後才能插秧。

「哇，今年（上半年）日子難過了」，大園、觀音部分農民表示，1、2區也有代耕上百公頃的大佃農，有人去年底才辦貸款買400多萬的設備，被停灌就沒收入，現在疫情嚴峻很難找臨時工作，雖然政府和農會協調貸款可以延後還，也訂定補償辦法，但是仍然入不敷出。

糧商和農民表示，湖口、新豐、楊梅、新屋是桃園、新竹縣最大的稻作區，湖口還是生產履歷示範區，去年一期稻配合政府節水政策休耕，二期稻因停灌又沒收成，政府原本就有不能連停3期的政策，不然農民真的會活不下去，會出大問題。另外，桃園大面積停灌也會造成糧商提高收購價搶購稻米，賣給大盤勢必也漲價。

農民 抗旱

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