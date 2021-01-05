年節為失智走失高峰 老媽媽採買年貨卻忘了回家的路

年節是失智者走失的高峰期。快70歲的侯女士家住大同區，照顧95歲失智母親三年，前年過年時，老母親說要去永樂市場採買，三個多小時卻還沒回來，驚恐又焦急的侯女士踩著腳踏車四處尋人，直到遠處一個熟悉身影出現，提著一大包東西的媽媽望著天空茫然地說：「我忘記回家的路了。」才知道媽媽失智這麼嚴重，而過年最怕媽媽亂跑的陰影，至今尚未揮去。

隨著過年即將到來，侯女士呼籲家有爺奶接送、隔代教養家庭的小朋友們，請多幫忙碌的爸爸媽媽看顧阿公阿嬤，特別是寒假即將來臨，更要多陪陪阿公阿嬤，不要只顧看手機。

有鑑於年節是失智者走失的高峰期，台灣失智症協會今日與台北市大同區大同國小、台北市大同區健康服務中心及富邦人壽共同舉辦「守護爺奶平安過年」宣導活動，現場透過失智教育動畫與有獎問答，讓小朋友知道如何與爸媽共同守護失智爺奶的安全。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，現代家庭不少是隔代教養，雙薪家庭下，由爺爺奶奶接送小孩的比例也相當高，留意長輩是否失智，其實應該從小教育起。

台灣失智症協會提供愛心布標，可協助長輩貼在衣服，或繫上愛的手鍊方便辨識，歡迎家長申請讓小朋友幫忙，還可以幫爺爺奶奶拍照，更新身分證照片以利警察快速透過人臉辨識找回，或在阿公阿罵背包放置聯絡資料。

約八成以上的小朋友過年期間都會碰到阿公阿嬤，湯麗玉提醒大家，過年要多陪爺奶唱歌、下棋、散步、聊天；若爺爺奶奶已經失智，講錯話千萬不要糾正，要盡量讚美，更因為吞嚥功能比較差，不要在他們吃東西的時候找他們說話，以免噎到。