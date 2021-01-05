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桃園部分一期稻停灌 農業局：預估2至6月雨量偏少

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園一期稻僅楊梅區、新屋區部份灌區持續供灌，其餘地區全面實施停灌。記者鄭國樑攝影／報系資料照
桃園一期稻僅楊梅區、新屋區部份灌區持續供灌，其餘地區全面實施停灌。記者鄭國樑攝影／報系資料照

經濟部長王美花今天下午主持「旱災中央災害應變中心第六次工作會報」，決議今年桃園一期稻僅楊梅區、新屋區部份灌區持續供灌，其餘地區全面實施停灌。

桃園市農業局表示，中央氣象局預報未來持續受反聖嬰現象影響，預估今年2至6月雨量偏少機率大，因應水情仍然吃緊，行政院農業委員會及經濟部於妥善考量後，今天宣布桃園地區110年度第一期作部份灌區實施停灌休耕。

農業局指出，楊梅區、新屋區僅部份灌區停灌，部份灌區持續供灌，桃園其餘地區全面實施停灌，停灌休耕補償標準比照竹、苗、台中、嘉南地區，實際申請日期將依據農委會公告辦理。

停灌區內農民可於受理期間，攜帶並填寫︰1、身分證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、農會或金融機構存摺影本，4、切結書等相關文件至各管理處工作站申辦；各管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。

至於停灌區域的補償標準有2種，第1種給付對象是停灌區內原水稻農，不種稻改種植「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物，給付標準為每公頃9.3萬元。

第2種給付對象是停灌區內非水稻農戶，辦理翻耕、種植非屬「對地綠色環境給付計畫」獎勵作物，除了農戶，亦包含由農水署供水的養殖業者，給付標準為每公頃8.2萬元。

農業局也提醒，呼籲灌區內民眾於期限內辦理申請，並將持續滾動配合中央政策將消息轉發公所、農會、農友、產銷班周知。

農民 農會 雨量

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