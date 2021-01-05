獨／國際醫療大鬆綁：取消床數上限、允許共用人力

根據現行醫院設立或擴充許可辦法，國際醫療床數不得逾急性一般病床數十分之一，也不得挪用配置於非屬國際醫療病床之醫事人力。但衛生福利部去年12月預告的修正草案，已刪除上述內容，等於是取消國際醫療病床數上限、允許國際醫療與本地醫療共用人力。這引起民間團體與基層醫師擔心衝擊國人品質、加重醫療勞動條件兩極化，但衛福部及醫院則認為，現在防疫有成，是最佳鬆綁時機

醫事司司長劉越萍表示，台灣在這次疫情表現亮眼，醫療水準備受肯定，可望成為國際醫療的首選，「如果現在不推動，未來再也沒有更好的機會。」衛福部會在60天預告過程蒐集各界意見，也藉此機會向醫界宣示政府支持發展國際醫療的立場。

衛福部去年八月曾指出，前年國際醫療大約有38萬多人次，其中住院有約9000多人次，以生殖醫療占最大比率，其他還有癌症治療、微創手術、心臟支架、骨外科手術、移植手術，病人來源以東協國家佔36%為最多。

台灣病友聯盟理事長、前衛生署署長楊志良分析，外國人來台就醫，最擔心的就是影響國人就醫。所以衛福部一定要評估，國內醫療人力充足甚至有餘的服務，才能提供國際醫療。如果是人力比較吃緊、國人也需要等待的醫療服務，就要能保證「國人第一」，才可以多提供國際醫療。

楊志良表示，現在已經有醫師外移到其他國家從事國際醫療，若在台灣本地擴大推動，或許可有助台灣支持留住、培育專業；不過當台灣出現天災人禍或疫情，當暫停國際醫療服務，才有充裕資源因應緊急狀況。

台灣醫療改革基金會副執行長林雅惠表示，台灣整體醫療環境還有很多困境沒解決，此時鬆綁國際醫療床數、允許共用人力，將導致人力及設備加速向盈利方傾斜，恐影響國人醫療品質、加重血汗醫護工作量。醫改會呼籲衛福部應先針對修法內容提出完整影響評估報告。

台北市醫師職業工會發言人陳亮甫表示，國內醫療人力長期超量工作，今年受疫情影響，醫療人員上半年工作量稍微正常化，下半年又恢復超時超量的常態，又碰到住院病人數量增加、防守疫情還不能鬆懈的秋冬，應優先思考如何儲備疫情緊急事態所需的醫療能量。衛福部討論放寬國際醫療的同時，應思考如何健全原有醫療人力，並避免醫療勞動條件的兩極化。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，防疫成果已擦亮台灣品牌、展現台灣實力，是為未來做準備的好時機，也可以感覺到政府有心為想做的醫院開一扇窗。國內有條件做國際醫療的醫院沒有那麼多，現有服務量不高，醫院不可能把大幅床位改過去做國際醫療，建議先鬆綁，等以後服務量變大再來管控也不遲。

劉越萍表示，國際病人服務量還不到健保服務總人次的5％，尚有發展空間。未來若國際醫療達到健保人次的10%，就會做一次檢討，達到20至30%則會考慮重新設限。期待國際醫療使醫院整體收益變好，醫事人員待遇提高；當疫情發生，國際醫療的專責病房還可以轉作防疫的專責病房，因為有獨立動線，更有利於感染管控。