罹紅斑性狼瘡以為變胖忙減肥 女急性腎衰竭險送命
李女雙腳變粗、肚子變大，體重增加15公斤，以為發胖拚命跑步，但體重未減輕反而出現血尿，前往就醫才發現是紅斑性狼瘡破壞腎臟引發水腫，導致急性腎衰竭，經洗腎才救回性命。
19歲的李女就讀大學，10個月前雙腿變粗、肚子變大，體重也增加15公斤，從47公斤變成62公斤，原來買的衣服也都穿不下，李女以為自己變胖，一天跑步2次，有空還做瑜珈，但體重仍然未減輕。
李女發現自己的尿液變成紅色而且有泡泡，於是到診所求診，又轉診到衛福部立彰化醫院，彰化醫院幫李女進行檢查，發現李女的蛋白尿高達每天8000毫克，正常人約100毫克，抽血及腎臟切片都顯示為急性腎衰竭末期。
彰化醫院腎臟科內科主任蔡旻叡向記者表示，李女經診斷後確認為紅斑性狼瘡造成急性腎衰竭，院方於是幫李女洗腎，李女洗腎洗了2個多月後，腎臟已慢慢恢復功能。
蔡旻叡說，紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病，比較常見的是侵犯關節及皮膚，也可能會破壞全身器官，像是腎臟、神經系統等相關器官，好發在年輕女性；當腎臟受到侵犯時，會因為蛋白由尿液中流失引起水腫，李女在罹病初期只有水腫，沒有其他常見皮膚症狀出現，在診斷上比較困難。
蔡旻叡指出，年輕女性若因不明原因水腫，一定要就醫釐清原因，因為除了紅斑性狼瘡會造成水腫外，也有可能是腎臟病、肝硬化等其他原因，千萬不要以為是發胖，因減重延誤就醫時間。
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