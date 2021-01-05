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劉櫂豪爭取台鐵大專生7折優惠專案 縣府公布專列方案

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
立法委員劉櫂豪（右）向台鐵局長張政源（左）爭取春節前後大專生7折優惠票。圖／劉櫂豪服務處提供
立法委員劉櫂豪（右）向台鐵局長張政源（左）爭取春節前後大專生7折優惠票。圖／劉櫂豪服務處提供

台東縣立委劉櫂豪今天宣布，已爭取農曆春節前後大專生優惠專案，台鐵研議後同意本月18至22日及2月18至20日在東部及南迴線部分列車提供大專生7折優惠，細節將於近期公告。台東縣長饒慶鈴也和台鐵協商，決定今年起讓台東返鄉專列納入台鐵購票系統銷售，本月15日凌晨起網路開賣，今年返鄉及返工各3車次。

「回家好難」一直是外漂台東縣民的煩惱，縣府於民國97年開辦返鄉專車，但當時台鐵訂票系統無法支援「實名制」購票，由縣府編列預算向台鐵包下專列，自行建置訂票系統，在台北和台東以縣府人力協助取票。

交觀處表示，今年春節返鄉專車票凡身分證字號V開頭、設籍台東縣或配偶及直系一等血親就有購票資格，16日上午9點起開放台鐵各電腦售票車站現場購票。

今年春節台東返鄉專列每車次366個座位，返鄉專車（樹林至台東）為2月9日18:22太魯閣6178車次、2月10日08:06普悠瑪6174車次和13:08普悠瑪6176車次；返工專車（台東至樹林）為2月15日12:33普悠瑪6177車次、2月16日12:33普悠瑪6177車次和13:32普悠瑪6179車次。

劉櫂豪表示，如今大專生正在準備期末考，隨後放寒假，希望鼓勵學生放寒假提早分流返鄉，避免年節期間和一般乘客搶票，去年12月20日南迴鐵路電氣化通車典禮時，他就向台鐵局長張政源爭取大專生分流專案。他另提醒，春節連假台鐵車票將於後天（7日）凌晨零時開放訂購。

台東 台鐵 普悠瑪

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