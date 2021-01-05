新竹水情嚴峻轉橙燈 北水南調維持竹科運轉

新竹縣將從明天6日起，由水情燈號黃燈減壓供水，調整為水情燈號橙燈減量供水，工業用水大戶需節水7％，非工業用水大戶更將逐步減供20%，竹科管理局已啟動抗旱會議，水公司目前也加緊桃園新竹間備援管線施工，要趕在1月底前完工啟用，紓解新竹地區的用水問題。

縣府工務處長林鶴斯表示，轉橙燈後的減量供水實施方式，將區分工業及非工業用水大戶，每月用1000度以上工業用水大戶需節水7％，否則將鉛封水表強制減量，非工業用水大戶如游泳池、三溫暖、洗車業等，則將逐步減供20％，會先輔導自主節水再強制鉛封。

竹科管理局營建組則說明，目前科管局已啟動抗旱會議，針對各廠商要求實施節水措施，目前辦法將會是參照去年8月各廠的用水量為標準，再減量7%作為未來水情橙燈期間的用水量，也會實施每周抄錶確認廠商有無超量用水，勸導無效才會以鉛封水錶強制用水減量。

水利署北水局副局長郭耀程則表示，目前台水公司在桃園新竹間輸水備援管線已加緊施工，要趕在1月底前完工啟用以紓解大新竹的用水，規畫是以石門水庫透過幹管，北水南調每日供應20萬噸用水到竹北及新竹工業區，寶山及寶二水庫則專供竹科使用，確保各科技廠運作無虞。

寶山水庫目前蓄水率約為28.7%、144.98萬立方公尺，持續以每日0.2%速度降低中；寶二水庫蓄水率則為31.2%、蓄水量983.38萬立方公尺，以每日0.5%速度水位降低中，每日消耗約29萬立方公尺水量。

縣府環保局也已啟動使用水資源回收中心水源作為次級使用，以降低可能因乾旱水流量降低，造成新竹縣各地區河川、農田及區域排水渠道發生環境污染，縣長楊文科也提醒衛生局及消防、教育、農業等單位做好因應整備措施。