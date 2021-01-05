武陵農場櫻花季2月12日開跑明開訂客運票 估遊客增2成

武陵農場櫻花季將至，今年花季於2月12日登場至3月1日，共18天。預期紅粉佳人花況從2月15日到25日是最漂亮的。另外也預估，受到國旅大爆發影響，花季人潮比往年成長兩成；散客入園需要攜帶口罩。

今年是武陵農場推動公共運輸賞櫻的第十年。公路總局說，花季每天總量控制在6000人，1800人給住宿民眾，團客預約1000人，搭乘公共運輸的3200人。住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

交通部公路總局說，櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包含台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制、台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車。

公總說，台北及宜蘭地區至武陵農場採預售方式，由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，明天起開放預售。梨山至武陵農場則一律採現場預售，由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購六張，售票期間為2月11日至28日。

針對團客預約入場，公總說預約平台已於去年11月1日上午9時起開放預約，每申請單位每日限預約兩部車入場，且入場當日申請人或兩名代理人中需有一人同車隨行。預約並繳費完成者憑序號至預約平台下載車輛通行證，並將通行證黏貼於大客車右側玻璃供武陵農場入口人員辨識，不需再至指定地點集結驗證。防疫規定方面，務必戴口罩，上車前量體溫，客運也會進行消毒。

花況部分，武陵農場說，花苞狀況非常良好，會比前幾年更好些，農場櫻花品種非常多，山櫻櫻、吉野櫻、富士櫻、牡丹櫻、紅粉佳人等，其中紅粉佳人是2月15日到25日之間花況是最漂亮的。另外今年也蓋了京華橋，花費逾3千萬，做出人車分流、避免險象環生狀況，還有可以到觀月亭看紅粉佳人花海。