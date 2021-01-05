史上最晚！本流感季首例重症 北部7旬婦沒打流感疫苗

新冠肺炎疫情威脅，人人自危乖乖戴口罩，過去季節性的傳染病如腸病毒、流感都幾乎消失，衛福部疾管署今公布，國內出現今年流感季首例流感重症，為一名北部77歲女性長者，據悉，其未接種本流感季流感疫苗。疾管署籲，公費流感疫苗還有存貨，符合資格者應儘速接種。

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉表示，該婦人感染A型H3N2病毒，12月底發病，目前是否仍在加護病房及其症狀暫無資料，疾管署副署長莊人祥補充說明，今年是歷年來比較晚出現的重症，而且才一例，過去流感重症部分通常不會有更多資料，死亡個案才有疫調。

本流感季出現第一個重症，是否意味國內民眾衛生習慣鬆懈，莊人祥說，今年到前為止都沒有進入流感流行期，但國內一直都有流感，但都在社區散發，沒有造成大流行，每個禮拜醫院都可以驗到個位數的病毒株。

莊人祥提醒，因為社區中還是流感病毒，高危險群民眾感染了當然有可能變重症，目前各地醫療院所還有一些流感疫苗，符合公費接種對象可以接種，流感個案也可能從國外進來，但入境都要十四天居家檢疫，所以不會造成傳染，進入室內戴口罩，都是此次流感沒流行原因。

莊人祥說明，A型流感分別為H3N2和H1N1兩種，H1N1感染者比較偏年輕族群，H3N2染感年紀比較大，嚴重度也比較大；郭宏偉補充，上周新增一起流感H3N2群聚，為南部某托嬰中心，共五個人有症狀．