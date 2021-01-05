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90歲洗腎患者疲累等不適症狀 大林慈濟中西醫聯手改善

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
90歲洗腎患者疲累等不適症狀，大林慈濟中西醫聯手改善。圖／大林慈濟提供
90歲洗腎患者疲累等不適症狀，大林慈濟中西醫聯手改善。圖／大林慈濟提供

洗腎病患困擾的疲累、皮膚癢、食慾不振與抽筋等症狀，透過中、西醫攜手治療能有效改善。90歲李爺爺每周接受3次洗腎，從開始洗腎後出現很多不舒服症狀，經規則服藥與正確飲食維持腎臟功能，再由中醫調養重拾好胃口與改善疲累感，現在能開心地與老友出遊。

嘉縣大林慈濟醫院腎臟科主任蔡任弼說，李爺爺因血壓控制不良造成慢性腎臟病，以藥物加強血壓控制，並請他務必按時間吃藥與遵循低鹽、低鉀、低蛋白的飲食衛教，可藉由血壓良好的控制，延緩腎臟功能的衰退。

蔡任弼表示，患者按時做血液透析，且透析量能達到標準，理論上不會有什麼不舒服，但有些患者有較大分子清除不佳結果，長期累積會造成搔癢、抽筋、骨頭疼痛、虛弱的症狀，甚至胃口不佳，造成肌少症而衍生許多後遺症，不妨借助中醫適度介入調養來改善症狀。

針對病人洗腎後的疲累感會特別明顯，出現抽筋、皮膚癢、睡眠不佳、骨頭酸痛等問題。中醫部醫師阮膺旭指出，疲累感與脾胃有關係，脾胃好、吸收好，精神自然會好，洗腎的過程比較不會出現洗腎後的疲累。

阮膺旭說，皮膚癢是因為血不足、營養不夠，以致較無法產生滋潤效果。以李爺爺疲累與皮膚癢等情況，可開立養氣補血的藥材，讓食慾變好，吸收也比較好。在居家護理由家屬幫病人按壓穴道，改善體質。如手肘上的曲池穴，和手腕上的合谷穴，可以有止癢、調整脾胃功能。

「吃中藥會傷腎？」阮膺旭說，這個觀念已經被現在很多研究所推翻。研究發現，固定服用中藥除能改善腎功能，對腎臟也有保護作用，一般建議腎臟功能不好的病人能夠搭配中藥來配合西醫的治療，可以對腎臟功能的改善有很大的幫助。

蔡任弼說，一般人聽到洗腎就覺得末期，比較不可逆，就會聽地下電台或聽親朋好友介紹去吃來路不明藥物，導致腎臟功能持續損傷，對身體造成許多副作用。建議找合格中醫師配合西醫治療，中西合併，減少洗腎出現不適症狀。

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