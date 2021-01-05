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淡海輕軌回饋金月底將到期 171萬元未領

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北捷運公司推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」，2020年還有171萬元回饋金尚未兌換，2021年2月1日起無法兌換。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」，2020年還有171萬元回饋金尚未兌換，2021年2月1日起無法兌換。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司去推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」，捷運公司指出，2020年還有171萬元回饋金尚未兌換，2021年2月1日起無法兌換，請盡速至淡海輕軌各車站售票加值機兌換。

北捷運系統去年2月起取消電子票證8折優惠措施，新北淡海輕軌也同步推出持電子票證搭乘淡海輕軌，當月搭乘票價累積滿200元可回饋50元現金，相當全票75折，2020年度約有171萬元回饋金尚未兌換。

新北捷運公司指出，台北捷運常客優惠方案，依據搭乘次數不同回饋的比例也不同，且在下個月才能領回；淡海輕軌的滿200元回饋50元，只要滿額立刻就能回饋，但每年未領的金額，將在隔年2月1日到期。

捷運公司說，除了電子票證推出回饋金優惠計畫，為了鼓勵淡水在地的學生使用輕軌通學的習慣，至今年3月20日為至，也推出全國大專院校及國、高中學生，憑電子票證學生卡可享有單程均一價10元的優惠價體驗輕軌。

捷運公司表示，使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘淡海輕軌，須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多，另配合秋冬防疫專案，進入輕軌車站區域、搭乘輕軌需全程配戴，提醒乘客遵守規定，違反規定將依法開罰。

新北捷運公司推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」，2020年還有171萬元回饋金尚未兌換，2021年2月1日起無法兌換。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」，2020年還有171萬元回饋金尚未兌換，2021年2月1日起無法兌換。圖／新北捷運公司提供

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