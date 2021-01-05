40趁早、50剛剛好！加入橘世代VIP 超前部署退休準備

《橘世代》與中華民國退休基金協會攜手共創《理財攻略》，針對國人退休生活可能有的問題，提出實用解方。圖為中華民國退休基金協會退休理財顧問團隊，理事長王儷玲（中間紅色衣服者）、退協秘書長姜漢中（左二）照片／陳軍杉

聯合報系橘世代平台推出全新【橘世代VIP】服務，首波包括【150堂以上健身攻略影音課】、【100篇以上理財攻略錦囊】、【大師講堂1堂】，並且每周固定更新內容。

橘世代VIP服務是因應國人退休準備危機與痛點而生，針對退休最重要的兩大支柱「健康」與「財務」準備切入，攜手國內 3大專業團隊的退休理財顧問師與專業健身教練團一起共創。

橘世代平台創站以來，發現國人退休最大隱憂，不外乎是面對人生下半場、可能長達 20到30年的時光，卻有財務準備不足的問題，很多人可能因退休金不足、無法維持一定生活品質；另外，許多人也不知道如何及早為身體儲備足夠的「健康本」，以因應中年過後、甚至老後，可能無法避免的健康風險。

《橘世代》與專業健身教練團攜手共創《健身攻略》，提醒國人及早為身體儲備足夠的「健康本」。圖為擁有25年教齡的全能教練Shelly，舉凡皮拉提斯、樂齡瑜珈、肌力雕塑跟高強度間歇運動等樣樣精通。照片／陳軍杉

針對財務準備不足，中華民國退休基金協會理事長王儷玲指出，國人財富準備應分階段，「30歲積極、40歲平衡、50歲保守」，提早準備才可能達成「早期增值、晚期保值」的人生周期概念，「如果到了退休前的最後5年，才要開始衝刺準備退休後 20到25年的理想生活，很可能就來不及了」。建議國人一定要提早訂立財富管理目標，也要養成有紀律的健身習慣。

因此，《橘世代》與中華民國退休基金協會、中華民國健身運動協會以及臺灣物理治療學會合作，邀請退休專業理財顧問、健身教練與物理治療師共同集思廣益，針對國人退休生活可能有的問題，提出實用解方。像是，假如孩子想出國留學，要如何準備百萬留學教育金，才不會影響自己的退休生活；要如何有策略的安排保險，以避免老後因大病一場導致財務危機。

《橘世代》與專業健身教練團攜手共創《健身攻略》，提醒國人及早為身體儲備足夠的「健康本」。圖為健身教練珍珍。照片／陳軍杉

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