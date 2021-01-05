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乾洗手酒精液驗出不純物 食藥署要求回收9萬5千瓶

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「克司博75%酒精液」在第12個月持續安定性試驗發現不純物含量超出原核准規格。圖／食藥署提供
「克司博75%酒精液」在第12個月持續安定性試驗發現不純物含量超出原核准規格。圖／食藥署提供

因應新冠肺炎疫情，藥用酒精、乾洗手成了人人必備的防疫用品之一。但衛福部食藥署今天公布藥品回收訊息，國韶實業股份有限公司製造的「克司博75%酒精液」，持續安定性試驗發現不純物含量超標，遭要求限期回收三批號、9萬5千瓶。

食藥署藥品組科長洪國登表示，這款酒精液是由廠商主動通報，在第12個月持續安定性試驗發現不純物含量超出原核准規格。

此款酒精液主成分為95％酒精（EQ TO ETHANOL 95%），但因任何化學品都可能隨時間放置而產生不純物質。廠商根據中華藥典經紫外線測試發現不純物含量超出原核准規格。

洪國登說，這款酒精液的不純物含量僅超出一點，不至於對人體產生不良反應或使殺菌效果降低，但仍因超出規範而必須回收「401A0090」、「401A0220」、「402A0160」共三批號。

洪國登表示，三批號共9萬5000瓶，為一年前生產，應該都已售出，但仍要求廠商應於1月24日前完成回收作業。

酒精 食藥署 新冠肺炎

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