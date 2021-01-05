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蛙蛙口罩爭議未解 時力：消保處應介入 業者切勿神隱

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蛙蛙口罩爭議未解，時代力量表示，消保處應介入，業者切勿神隱。圖／時代力量黨團提供
蛙蛙口罩爭議未解，時代力量表示，消保處應介入，業者切勿神隱。圖／時代力量黨團提供

蛙蛙文創公司口罩爭議持續。時代力量黨團總召邱顯智今天表示，蛙蛙文創公司自去年下半年起，陸續向各華航、長榮、中華電信等公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購，卻在收取款項後發生遲未出貨，或消費者收到非醫療級口罩的狀況，不少消費者早已解除買賣契約，但也遲未收到退款；呼籲消保處應積極介入，業者切勿神隱。

時力立委王婉諭表示，蛙蛙口罩訂單的金額都非常龐大，50、60萬不算少見，這些消費者多半是8、9月時下訂，但遲至11月都還沒收到產品，蛙蛙口罩一拖再拖，造成許多消費者人心惶惶，目前已知台北及台中會辦理大型消費糾紛調解會議，呼籲行政院消保處應該出面，由中央介入，更積極地專案協助消費者處理蛙蛙文創的消費糾紛。

時力基隆市議員陳薇仲表示，全台各縣市受害消費者高達500人以上、相關金額來到上千萬，基隆也有十幾位受害者求助無門，目前時代力量基隆黨部聯繫消保官和法律資源在盡力協助，但蛙蛙文創這家公司負責人問題非常大，爭議和訴訟也不是第一次了，強烈要求該公司提出具體的時程方案。

時力彰化縣議員吳韋達表示，在時代力量全台大調查中，彰化已經收到民眾陳情反映受害，彰化消保官也有接到申訴案，整體金額達百萬元，消費爭議個案金額從5萬至20萬不等，目前消保官以個案方式處理。吳韋達認為，反觀台中已經排定集體消保調解會，甚至聯合南投一起舉辦，彰化理當也該以集體會議方式辦理，不該將通例視為個別個案處理，更該積極與台中聯繫能否共同辦理，以中彰投集體調解為目標。

時代力量 口罩 文創

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