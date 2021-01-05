墾丁山海有療效空口無憑 高師大科環所用科學證實

墾丁國家公園坐擁山海美景，墾管處去年請高師大科學教育暨環境教育研究所團隊，透過腦神經科學儀器，證實人在欣賞山海美景後，腦波數據顯示大腦呈現放鬆狀態，有助降低壓力、提升免疫力，再攜手高師大團隊將理論結合設計遊程，1、2月各有1梯次在車城鄉後灣舉辦人文采風活動，自然療癒團隊將以腦神經儀器告訴遊客，活動前後腦波的差異。

「墾丁國家公園是最佳實驗場！」墾管處解教育課長馬協群說，近年探討大自然與健康關係的研究愈來愈多，陸續提供具體證明，證實大自然有神奇的療癒力量，包括加強認知力、專注力，提升情緒及靈性健康、主觀幸福感等，為了解墾丁國家公園的山林與寧海環境，對降低人的壓力是否有幫助，去年請高師大科環所團隊以墾丁自然環境為研究範圍。

他說，高師大科環所教授黃琴扉帶領的研究團隊，透過腦神經科學儀器，探討民眾欣賞墾丁的山與海之後，大腦是否感受到放鬆，研究結果顯示，民眾在欣賞墾丁的山與海之後，腦波數據顯示大腦呈現放鬆狀態，證實人們對環境的親近與覺知，對於人正向情緒有絕佳幫助。