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墾丁山海有療效空口無憑 高師大科環所用科學證實
墾丁國家公園坐擁山海美景，墾管處去年請高師大科學教育暨環境教育研究所團隊，透過腦神經科學儀器，證實人在欣賞山海美景後，腦波數據顯示大腦呈現放鬆狀態，有助降低壓力、提升免疫力，再攜手高師大團隊將理論結合設計遊程，1、2月各有1梯次在車城鄉後灣舉辦人文采風活動，自然療癒團隊將以腦神經儀器告訴遊客，活動前後腦波的差異。
「墾丁國家公園是最佳實驗場！」墾管處解教育課長馬協群說，近年探討大自然與健康關係的研究愈來愈多，陸續提供具體證明，證實大自然有神奇的療癒力量，包括加強認知力、專注力，提升情緒及靈性健康、主觀幸福感等，為了解墾丁國家公園的山林與寧海環境，對降低人的壓力是否有幫助，去年請高師大科環所團隊以墾丁自然環境為研究範圍。
他說，高師大科環所教授黃琴扉帶領的研究團隊，透過腦神經科學儀器，探討民眾欣賞墾丁的山與海之後，大腦是否感受到放鬆，研究結果顯示，民眾在欣賞墾丁的山與海之後，腦波數據顯示大腦呈現放鬆狀態，證實人們對環境的親近與覺知，對於人正向情緒有絕佳幫助。
他說，為充份運用墾丁山海的自然療癒功效，墾管處邀高師大科環所自然療癒專業團隊，以「體驗自然、山海療癒」的原則設計遊程，1月16日和2月20日引領遊客在恬靜悠閒的龜山自然步道ヽ寧謐安詳的後灣沙灘，體驗各種靜觀活動，另有車城後灣社區別具特色的「硓石鹽𥑮風味餐」及鹽平安瓶 DIY ，意者可上官網報名。
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