51歲老闆拚事業壓力大 乾癬發作藏不住好困擾

51歲何姓老闆拚事業，頻繁與客戶互動，但近三年，乾癬從身上蔓延到頭皮和指甲等外顯處，藏都藏不住，常被客戶誤以為是會傳染的癩痢頭，或當成灰指甲而被敬而遠之，讓何姓老闆相當困擾，後在經向皮膚科醫師洪琡茹求診，並規律追蹤治療，頭皮病灶消失，指甲病灶大幅改善。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師洪琡茹說明，乾癬和癩痢頭，甚至脂漏性皮膚炎有何不同呢？乾癬是一種皮膚發炎性疾病，病灶為界限明顯鮮紅色斑塊伴隨大量脫屑，絕對不會傳染；癩痢頭（癬）則是皮膚黴菌感染，會造成斷髮，常見的脂漏性皮膚炎通常集中在頭頸和臉部，頭部的病灶很少超過髮際線，身體也少有病灶。

洪琡茹說，全台灣罹患乾癬患者大約為20萬人，每年新增3000人，但其中僅有5萬名患者規律就醫。特別提醒乾癬患者，乾癬不只是皮膚上面的疾病，有30%的患者會合併關節腫脹和變形，罹患高血壓、糖尿病或心血管疾病的風險也會明顯升高。務必定期在皮膚科醫師門診追蹤，做良好的疾病控制，杜絕併發症。

洪琡茹指出，何姓患者就醫後經評估，因忙於事業，無法每周接受兩次以上紫外光照治療； 又因肝功能異常而不適用免疫抑制劑，建議接受生物製劑治療。結果，患者治療一個月後頭皮病灶消失，四個月後指甲病灶都大幅改善，患者對治療效果滿意，建議有類似症狀的病友應及早接受治療，以免花了冤枉錢和時間。