精神專科醫院瘋種菜 草療引進水耕還成立工作坊

衛福部草屯療養院將綠色照護科技結合精神復健，引進垂直式水耕蔬菜成立「耕水居」工作坊，讓精神病友透過農務養護進行生活復健，並從中體驗耕種樂趣，收成後除能自行享用，甚至供應販售支應工作坊資材，同時推廣健康飲食的觀念。

草屯療養院指出，近年將綠色照護科技結合精神復健的風潮興起，而其核心概念就是利用熟悉的生活媒材來有效幫助特殊對象從事生理、心理的復健，院內職能治療師因此引進「垂直式水耕蔬菜」與病友共同打造田園療癒環境，且已見成效。

職能治療科主任李慧玲表示，草療應是全國第一家引入「垂直式水耕蔬菜」的精神專科醫院，而「垂直式」栽種因不需重複蹲站亦不用搬運土耕重物，非常適合年紀漸長的精神病友，更有效降低病友受傷風險，為此還成立「耕水居」工作坊。

擅長綠色照護的職能治療師王沛云則說，將垂直水耕特有的苗株定植、營養劑補充、人工除蟲、採收、包裝、販售等巧妙融入每日的復健歷程，依據病友特質安排農務工作，讓他們對這種新興耕種模式有所了解，並從中發現樂趣和熱忱。

此外，耕水居工作坊是栽種沒有農藥的蔬菜，通過SGS檢驗認證無380項農藥殘留，不僅供院內餐食使用，也很符合時下消費者期盼的健康無毒訴求，院方因此帶著學員將無毒蔬菜包裝成伴手禮販售，相關收益回歸工作坊支應水耕資材費用。