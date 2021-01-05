冬日造訪屏東海生館 夢幻熱帶魚林暖呼呼

寒流來襲，全台各地氣溫紛紛驟降，位處台灣最南端的屏東恆春半島氣溫相對溫暖，當地國立海生館珊瑚王國館飼育多彩鮮豔的熱帶魚種，在珊瑚礁間自在悠游，冬日造訪的遊客彷彿走進海洋中的熱帶魚林，被夢幻般的繽紛色彩包圍，增添暖意。

海生館經營團隊海景公司企劃部主任毛智瑋說，珊瑚王國館主要展示熱帶珊瑚礁的生態環境，遊客緩緩地延著珊瑚礁的礁緣、礁壁、獨立礁等生態缸，認識完整的珊瑚礁生態環境和多彩鮮豔的不同魚種，包括夢幻粉紅色系的側帶擬花鮨外、藍綠色系的藍綠光鰓雀鯛、亮麗橘色代表魚種小丑魚、黃色代表的蝴蝶魚等，都是各層色階中最美的色系之一，讓人沉浸在療癒的熱帶海洋世界。

他說，在珊瑚王國館入口處的礁頂缸中，有種身上帶著夢幻粉紅色系的熱帶魚種─側帶擬花鮨，遊客最愛駐足欣賞，除了粉紅體色外，最特別的地方是有兩種體色粉紅色和橘黃色，不同的體色代表不同性別，可直接從顏色區分雄魚或雌魚。

他說，側帶擬花鮨分佈於中西太平洋，棲息環區多為礁區及近海沿岸，外型體延長而側扁，大多群體生活，雄魚體色偏粉紅色，雌魚則偏橘黃色，也常讓遊客誤認為粉紅色的是雌魚，牠們的社會階層較明顯，小魚會游在下方，雌魚游在中層，雄魚則大多是在上方，且雄魚領略性相當強烈。