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寒流挾雨來襲！ 這天最冷急凍5度 明中南部就有望下雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
7日寒流南下，感受上相當濕冷。聯合報系資料照
7日寒流南下，感受上相當濕冷。聯合報系資料照

寒流要來了。中央氣象局說，新一波寒流7日南下，相當濕冷，預計8日周五清晨最冷，低溫下探5度，另外明天起，中南部3000公尺以上山區有望降雪，氣象預報員林定宜說，今天東北季風增強，明天北部、東半部全天涼，其他地區早晚涼。

林定宜說，寒流7日南下，溫度開始驟降，8、9日寒流影響，比較潮濕，強度跟上一波寒流差不多，淡水氣比較多。7、8日基隆北海岸、大台北地區下雨時間長，其中基隆北海岸跟大台北山區慎防局部大雨，北部、東半部、中南部山區都有局部短暫雨。冷空氣到9日，9日水氣比較少，這天由濕轉乾。

溫度方面，林定宜說不至於比2016年霸王寒流還冷，跟上一波寒流伯仲之間，但濕冷會比乾冷感受上還冷。

7日台北9到14度，北部8到14度，中部11到17度，南部12到22度，東部13到17度。8日清晨是最冷的，其中台北全天7到9度，沿海空曠地區5到6度，北部7到10度，中部8到14度，南部10到17度，東部11到14度。9日台北7到12度，北部7到13度，中部7到17度，南部9到19度，東部10到15度。

降雪部分，林定宜說明天開始中南部3000公尺以上高山有機會降雪，一直到8日都有機會；至於北部、東北部1到2000公尺山區，7日晚上到8日一整天也有機會降雪。

林定宜說，下周一11日還有另一波空氣，目前預估是大陸冷氣團或是強烈 大陸冷氣團等級，還有調整空間，台北市低溫下探11、12度，不過看起來沒有這麼潮濕，北部、東半部留意局部短暫雨。

寒流 降雪 冷氣團

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