聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／朴子有對盡忠職守看門鵝 里長上門也險遭啄
嘉義縣朴子市文化里30多歲翁姓女子，飼養一對大白鵝3個多月，當成寵物，大白鵝如同看門狗，堅守崗位，遇陌生人靠近，就會作勢攻擊，里長楊石旭上午經過翁姓里民住家門口，突遭兩隻大白鵝攻擊，嚇得拔腿就跑，一問之下，才知道這兩隻白鵝是她家的警衛，非常有趣。
原來，這兩隻白鵝是翁姓里民，去年10月到某遊樂場遊玩時，花費400元購買的雛鵝，公鵝取名「阿吉」，母鵝取名「阿妹」，如今已長大成為剽悍的成鵝，這對大白鵝忠於主人，聽主人的話。
楊石旭說，這對大白鵝可不是「呆頭鵝」，只要有陌生人經過，這對大白鵝會追趕、攻擊，藉此宣示主權，讓飼主哭笑不得，成為最佳守門鵝，相當逗趣，主人捨不得宰殺食用，晚間還會帶這對大白鵝散步，有如巡守隊員。
嘉義大學動物科學系教授吳建平說，動物有領域性，這對大白鵝在自己的地盤，宣示領域、警戒，民眾養鵝當寵物看門不多，陌生人最好不要逗弄牠們 ，行進方向盡可能與鵝保持平行，眼睛不要直視 ，避免被攻擊。
吳建平提醒飼主，養鵝跟養狗一樣，要做好管理工作，善待動物，給牠們足夠的領域空間，不要讓牠們受恐懼怕人，不要隨意逗弄，否則養鵝傷人，飼主要負賠償責任。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言