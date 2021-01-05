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影／朴子有對盡忠職守看門鵝 里長上門也險遭啄

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣朴子市文化里30多歲翁姓女子，飼養一對大白鵝3個多月當寵物，大白鵝如同看門狗，堅守崗位，遇陌生人靠近，就會作勢攻擊。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里30多歲翁姓女子，飼養一對大白鵝3個多月當寵物，大白鵝如同看門狗，堅守崗位，遇陌生人靠近，就會作勢攻擊。圖／楊石旭提供

嘉義縣朴子市文化里30多歲翁姓女子，飼養一對大白鵝3個多月，當成寵物，大白鵝如同看門狗，堅守崗位，遇陌生人靠近，就會作勢攻擊，里長楊石旭上午經過翁姓里民住家門口，突遭兩隻大白鵝攻擊，嚇得拔腿就跑，一問之下，才知道這兩隻白鵝是她家的警衛，非常有趣。

原來，這兩隻白鵝是翁姓里民，去年10月到某遊樂場遊玩時，花費400元購買的雛鵝，公鵝取名「阿吉」，母鵝取名「阿妹」，如今已長大成為剽悍的成鵝，這對大白鵝忠於主人，聽主人的話。

楊石旭說，這對大白鵝可不是「呆頭鵝」，只要有陌生人經過，這對大白鵝會追趕、攻擊，藉此宣示主權，讓飼主哭笑不得，成為最佳守門鵝，相當逗趣，主人捨不得宰殺食用，晚間還會帶這對大白鵝散步，有如巡守隊員。

嘉義大學動物科學系教授吳建平說，動物有領域性，這對大白鵝在自己的地盤，宣示領域、警戒，民眾養鵝當寵物看門不多，陌生人最好不要逗弄牠們 ，行進方向盡可能與鵝保持平行，眼睛不要直視 ，避免被攻擊。

吳建平提醒飼主，養鵝跟養狗一樣，要做好管理工作，善待動物，給牠們足夠的領域空間，不要讓牠們受恐懼怕人，不要隨意逗弄，否則養鵝傷人，飼主要負賠償責任。

嘉義縣朴子市文化里30多歲翁姓女子，飼養一對大白鵝3個多月當寵物，大白鵝如同看門狗，堅守崗位，遇陌生人靠近，就會作勢攻擊。圖／楊石旭提供
嘉義縣朴子市文化里30多歲翁姓女子，飼養一對大白鵝3個多月當寵物，大白鵝如同看門狗，堅守崗位，遇陌生人靠近，就會作勢攻擊。圖／楊石旭提供
鵝主人晚間會帶這對大白鵝散步，有如文化里巡守隊員。圖／楊石旭提供
鵝主人晚間會帶這對大白鵝散步，有如文化里巡守隊員。圖／楊石旭提供

寵物 嘉義 巡守

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