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91歲婦人骨折 醫師：骨疏讓她骨脆如蛋捲

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
亞洲大學附屬醫院骨科部醫師吳信廷（右）指出，婦人的骨質密度檢測值達負5.9（正常值為正1.0至負1.0），「幾乎可以用易脆的蛋捲來形容」。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院骨科部醫師吳信廷（右）指出，婦人的骨質密度檢測值達負5.9（正常值為正1.0至負1.0），「幾乎可以用易脆的蛋捲來形容」。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名91歲婦人平日生活原本能自理，日前不慎跌倒，造成左邊髖部劇痛、無法自行站立，就醫檢查為左側股骨粗隆間骨折，需要手術治療，考量她有嚴重骨質疏鬆醫師於是先以股骨近端髓內釘固定，輔以骨質疏鬆藥物治療，藉此增加骨本，等待股骨順利復原，可望逐步恢復行走，揮別臥床夢魘。

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師吳信廷指出，婦人的骨質密度檢測值達負5.9（正常值為正1.0至負1.0），「幾乎可以用易脆的蛋捲來形容」，一旦遭外力撞擊或跌倒，很可能就會骨折受傷，尤其是在脊椎、手腕、還有大腿骨等部位，更是最易發生骨折。

醫療團隊考量婦人年事已高，加上家屬憂心術後風險，對開刀持保留態度，但經術前詳細評估及向家屬說明後，決定先透過股骨近端髓內釘固定，維持日後下床、坐輪椅活動力，等待股骨癒合後，再訓練恢復行走，擺脫臥床的嚴重後果。

吳信廷說，髖部骨折堪稱老人殺手，而股骨粗隆間骨折更是髖關節中最常見的創傷，多因年長者輕度外傷引發骨折，如走路不慎跌倒、從床緣上滑下、站立不穩等。據研究，髖部骨折後一年內的死亡率高達20%~30%，但其實髖部骨折並非造成死亡的直接原因，而是因長期臥床引起的併發症所致，包括肌力減退、嗆傷、肺炎、褥瘡、泌尿道感染、下肢靜脈栓塞等。

他說，由於婦人骨質疏鬆嚴重，輔以骨質疏鬆藥物治療才是恢復的關鍵，因此術後不建議立即下床行走，而是先以輪椅代步，治療期間則同時補充鈣片和維生素Ｄ，並持續治療一年以上，才能有效存骨本。

吳信廷提醒，許多老人家跌倒骨折後，因害怕再次跌倒，選擇減少活動，但此舉反而會使活動力變差，失去自主能力，反而會加速老化，嚴重時更可能失能。建議民眾應多留意年長者生活環境，如光線是否明亮、電線靠牆收納、地板保持乾燥、浴室加裝扶手、確保樓梯扶手穩固、選擇合適的鞋子與輔具等，降低年長者跌倒受傷的風險，平時則維持運動習慣及飲食均衡，遠離菸酒等有害物品，享受健康人生下半場。

骨折 骨質疏鬆 醫師

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