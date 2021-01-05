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台鐵首發售「保不出軌鋼軌扣夾」 即起開賣限量200組

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局開發「保不出軌鋼軌扣夾」限量發售。圖／台鐵提供
台鐵局開發「保不出軌鋼軌扣夾」限量發售。圖／台鐵提供

「鋼軌扣夾」為軌道系統最重要組件，可將鐵軌緊扣在軌道上，對於列車能否平穩及安全的行駛影響至鉅。台鐵局今天說，首次將鐵軌扣夾實體製成可表堅定情感的文創商品，即日起限量發售200組，每組「保不出軌鋼軌扣夾」售價新台幣680元整。

台鐵說，人們常以軌道來代表鐵路，而軌道的主要元素為鋼軌、道釘、枕木、鋼軌扣夾等，多年來鋼軌和道釘已多次被開發成文創商品，而這次鐵路商品的主體「鋼軌扣夾」是台鐵局首次開發為文創商品，其全名為「潘多爾(Pandrol) 扣夾系統e型扣夾」，其功能提供軌道不受垂直、縱向、側向的變位，扣夾崁入PC枕與鐵軌緊扣住，使鐵軌不會因列車行駛的震動而鬆脫。

台鐵說，該次特別商請生產鋼軌扣夾供台鐵局及日本國鐵使用的泰元鋼業公司，以扣夾的特殊鋼材（合金彈簧鋼），特別客製有烤漆的扣夾來製作本產品，且以精緻的木盒包裝商品組合，讓這保不出軌鋼軌扣夾能久久保存，更強化感情不變的意涵，另附有精緻卡片一張，讓贈與者能藉由卡片傳達更深的情意。表示的對象除了情人外，也可是合作的夥伴，表達對夥伴合作關係堅定不移。

「保不出軌鋼軌扣夾」限量發售說明事項如下：

一、銷售日期：即日起。

二、銷售門市：

1.台鐵夢工場臺北旗艦店，接受現金及刷卡。

2.鐵本舖台中站，接受現金及刷卡。

3.台鐵本舖高雄站，接受現金及刷卡。

4.台鐵夢工場花蓮店，接受現金及刷卡。

三、洽詢電話：

台鐵夢工場台北旗艦店（西三門內）02-23830367

台鐵本舖台中站（售票口前）04-22224683

台鐵本舖高雄站（售票大廳西側）07-2851751

台鐵夢工場花蓮店（售票口前）03-8333971

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