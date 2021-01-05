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寒流低溫阿里山出大景！夕照彩霞、雲海、結霜遊客驚喜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
阿里山塔山夕照彩霞雲海同時出現出大景。圖／蘇家弘提供
阿里山塔山夕照彩霞雲海同時出現出大景。圖／蘇家弘提供

寒流一波波，日夜溫差大，受東北季風影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山元旦連假出大景，遊客驚呼連連，元旦出現攝氏零下2度低溫，未下雪，但大地披上「霜衣」；2日塔山夕照彩霞雲海同時出現，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上山觀察，拍下夕照雲海彩霞、結霜夢幻美景，讓人讚嘆大自然的奇妙化工。

蘇家弘說，2日阿里山因水氣夠多，氣溫又冷，美麗夕陽西下，彩霞滿天，雲海波濤洶湧翻滾，出大景；元旦阿里山沼平公園及派出所出現結霜，大地披上霜衣，因水氣濕度不夠，不然可以賞雪，當時氣溫零下2度。

蘇家弘指出，聞名國際的阿里山「五奇」，天空變化的奇景有日出、夕陽、雲海，要同時看到夕照彩霞、雲海、結霜，得看老天臉色，元旦新年，阿里山第一道曙光，固然讓人期待，夕照彩霞美景，讓人著迷陶醉。

「能夠同時看到夕照彩霞雲海，太美了！」蘇家弘表示，傍晚天邊先出現波濤洶湧雲海，當時陽光還在半山腰，太陽西沉變金黃色，被雲層遮住，陽光照射雲層慢慢透紅，最後變成粉紅色，拍攝夕陽如蛋黃美景，很難得。

看雲海時機通常在清晨、黃昏，東北季風容易看到雲海，阿里山谷彩霞滿天，美的豔麗，阿里山觀賞晚霞、日落雲海，只要站在空曠地、無障蔽物，到處是觀賞好去處。

阿里山元旦出現攝氏零下2度低溫，未下雪，但大地披上「霜衣」。圖／蘇家弘提供
阿里山元旦出現攝氏零下2度低溫，未下雪，但大地披上「霜衣」。圖／蘇家弘提供
阿里山塔山夕照彩霞雲海同時出現出大景。圖／蘇家弘提供
阿里山塔山夕照彩霞雲海同時出現出大景。圖／蘇家弘提供
阿里山元旦出現攝氏零下2度低溫，未下雪，但大地披上「霜衣」。圖／蘇家弘提供
阿里山元旦出現攝氏零下2度低溫，未下雪，但大地披上「霜衣」。圖／蘇家弘提供
阿里山塔山夕照彩霞雲海同時出現出大景。圖／蘇家弘提供
阿里山塔山夕照彩霞雲海同時出現出大景。圖／蘇家弘提供
阿里山元旦出現攝氏零下2度低溫，未下雪，但大地披上「霜衣」。圖／蘇家弘提供
阿里山元旦出現攝氏零下2度低溫，未下雪，但大地披上「霜衣」。圖／蘇家弘提供

阿里山 低溫

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