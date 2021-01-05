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高鐵BRT增開故宮南院與檜村景點 上下車全程免費

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
高鐵ＢＲＴ增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費，元旦上路。圖／故宮南院提供
高鐵ＢＲＴ增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費，元旦上路。圖／故宮南院提供

故宮南院慶祝開館5周年，為改善民眾到嘉義縣太保市南院交通，努力多時的高鐵BRT延駛到南院終於成行，上月25日到31日試營運，乘客反應不錯，元旦上路，「高鐵BRT7212線」新增嘉市觀光景點文化中心（檜意森活村）及故宮南院兩個站點，兩站上、下車都可享免費搭乘，達到縣市觀光交流加乘效果。

高鐵快捷公車嘉義BRT共兩線，「7211」線行駛「嘉義公園－嘉義轉運站（台鐵嘉義站後站）－高鐵嘉義站－朴子轉運站」；「7212」線為區間車，行駛「高鐵嘉義站與嘉義轉運站（台鐵嘉義站後站）」之間。

故宮為擴大服務，促進觀光發展與嘉縣市府合作，BRT7212線增設檜意森活村及故宮南院兩個站點，民眾從嘉市區不須轉車就可到南院，客運及台鐵旅客可一次暢遊嘉縣、市兩大景點。

BRT7212新時刻表上月25至31日試運行，元旦上路，周一至周日上午7點50時起從文化中心發車，平日每小時1班（往返各10班）、假日半小時1班（往返各20班），故宮南院上、下車站點為靠近南院的S6 站，方便高齡及行動不便者入館。

故宮南院及嘉市文化中心（檜意森活村）兩站上、下車，享全程免費；嘉義客運說，高鐵BRT7212往來行駛檜村到故宮南院，試營運期間平均每班次有20人搭乘，假日遊客多，從檜村到故宮南院車程50分，乘客反應不錯。

高鐵ＢＲＴ增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費，元旦上路。圖／嘉義客運提供
高鐵ＢＲＴ增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費，元旦上路。圖／嘉義客運提供

故宮南院 嘉義 高鐵

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