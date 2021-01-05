刷手機也可搭客運！今起5路線試辦 搭乘優惠最高免費

靠一支手機就可以輕鬆搭車！因應多元支付發展，交通部公路總局宣布，今起推動公車先導QR code行動支付，初期先挑選五條路線、三客運業者試營運。交通部長林佳龍說，半年後將全國啟動，另外試辦期間也有優惠。

林佳龍說，手機行動支付是很大市場，更寶貴是累積龐大數據，這才是真正石油跟黑金，來做更好服務跟精準行銷。做跨域串聯跟加值應用，需要全民參與。過去交通部比較重視重大工程建設跟監理，現在更重視服務，是人本交通體現。半年時間讓大家去測試，半年後全國啟動。

林佳龍當場也宣布，2025年前會把1萬5000輛汽車客運驗票機都換新，或是升級，補助也已制定標準，新機可以補2萬元，舊驗票機要升級也有5000元補助。此外，在試營運階段公路客運提供基本里程票價免費，市區公車提供半價優惠，行動支付業者提供兩成支付點數回饋。

公總補充，公路客運基本里程免費，搭超過基本里程，大都會客運2088票價32到63元，優惠折25元；國光客運1800票價31到56元，優惠折25元；豐原客運865、866，票價20到119元，優惠票價半價；墾丁快線9189，票價31到401元，優惠31元。以上行動支付業者均再優惠實收票價的20%（以各家平台的點數回饋）。

今起試辦的五條路線包含台北基隆國道客運2088、1800；墾丁快縣公路客運9189；谷關梨山等觀光市區路線公車865、866（區1、區2、區3）。導入悠遊付、LINE PAY MONEY及ICASH PAY等三家行動支付業者，讓民眾可以使用手機行動支付來搭乘客運路線。

公路總局主秘林福山說，支付是公共運輸服務基礎，一年汽車客運人數達12.4億人次、一年331億元，背後就是人流跟金流。民國99年打破地域性縣置打破多卡通，客運車輛約1.2萬部已裝設多卡通驗票機（長途客運除外），電子票證使用率已達91%，每年11.3億使用人次。

林福山說，隨著支付科技發展，108年在林佳龍指示下成立科技產業會報，把構建國內行動支付環境列為優先推動項目。然而，上車刷卡0.6秒這個動作，卻牽涉到交易牽涉到設備、營運規則等，現在推出3.0版行動支付，花了去年整年制定標準，生產相關設備。行動支付必須線上完成交易，規畫上半年做PILOT RUN，全面追蹤則是從下半年開始，啟動全面補助作業。

林福山說，未來將陸續補助車輛汰舊換新列為標準配備，當驗票機齡達汰換年限，會補助汰換新機，若驗票機齡未達汰換年限，則補助升級加裝行動支付功能。同時會有集點優惠，讓全面換裝時間縮短，進入「一機在手、全國通用」。