2021鄉民十大新年新希望出爐！其中4個跟疫情有關係

2021你有什麼新希望？

12月底總會不由得開始回顧過去一年來的酸甜苦辣，然後再為自己寫下全新的目標，希望可以在下一年達到。

不過，越長大越會發現，每一年寫的「新年新希望」，重複率越來越高，因為幾乎都沒達到啦！只好繼續寫進下一年的願望中，有時候甚至整張紙都不用換，下一年乾脆不寫新希望了～～～～

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫大家整理一下每年的新年新希望清單，到底有哪些是重複再重複，每年都無法實現的夢想？又有哪些是專屬於2021年才出現的新希望呢？

NO.10 不用再戴口罩

來了來了，編編寫的第一個新年願望就這樣悄悄地來了！在歷經幾乎整整一年受到疫情壟罩、必須天天戴口罩的2020年，所有人最希望的就是在2021年可以脫下口罩。不過現在又出現變種病毒和新一波本土案例，導致台灣進入長達1個月的鎖國關鍵時刻，口罩更是要無時無刻不離身，「希望2021年不用再戴口罩」這個願望到底什麼時候才能達成啊！

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NO.9 結婚

第九名的新年新希望就是我們人生大事之一「結婚」啦！相信不少沉溺在愛河中的情侶，或是邁入適婚年齡的善男信女中，都會許下的願望～甚至是長輩們也會在許願時幫家裡的晚輩許下快點結婚的心願呢！尤其是2020年疫情來襲，為了避免群聚感染，許多新人的婚禮都被迫延期，或是縮小舉辦，只好一起祈禱2021年可以好好舉辦理想中的婚禮了～

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NO.8 脫單

2020年因為諧音「愛你愛你」，讓眾多的單身狗們都希望可以汪汪汪交到另一半，而不是只能在一旁傻傻吃狗糧，沒想到這個願望竟然如此難實現，愛神的箭到底什麼時候才能射對人啊！而且還遇上了21世紀後台灣最冷跨年夜，孤單寂寞覺得身心俱寒，拜託了，月老、邱比特誰都好，快給我一個專屬暖爐，讓我在2021年脫單吧，不想再一個人了！

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image source: 愛的迫降官網

NO.7 升職加薪

﻿﻿步入社會後最常許的願望之一，果不其然「加薪」和「升職」一定榜上有名，不管是自己生日還是新年到來，都要給他許一許，畢竟誰不想發大財賺大錢過個好日子？在職場泥濘中掙扎的孩子們，這個願望還是需要一點勇氣和行動力，不如就走向主管當面開口許願吧，失敗也不用氣餒，農曆年後可以再試一次，找間新公司，自己的薪水自己加，明年就不用再許一次囉。

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NO.６疫情結束、不要再確診

第六名也是專屬於2021年的新年新希望。全球在新冠肺炎的侵襲下面目全非，相信這不只是多數台灣人的新年願望，也是全世界的心聲，拜託疫情可以快快結束吧！而先前一直防守的很好的台灣，本土案例再次現蹤，也讓大家紛紛祈禱不要再出現確診案例，繼續當個防疫模範生。記住戴口罩勤洗手，不要懈怠，這個願望才有實現的機會！

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NO.５出國旅行

「出國旅行」算是新年新希望清單的常客，在一年初始立下旅遊目標好好存錢，認真規畫行程，是多麼美好的一件事～去年新冠肺炎搗亂了大家的出國計畫，雖然藉此重新認識台灣的美，也衍伸出了各種「假出國」的創新旅遊體驗，可還是跟真的出國不一樣啊！期待今年可以真的飛出國，重新用新的眼光看看世界！

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NO.4 多運動健身

近幾年大家開始重新檢視生活，更重視健康和身材，健身熱潮更是全台擴散，每一間健身房生意都好到不行。尤其是看到身邊堅持運動的朋友們，身體變好了，也更自信了，就讓人忍不住想好好督促自己，是不是也該好好運動一下？2021年開始，一起踏上多運動、多健身的健康之路吧，除了可以增強免疫力，還能變美變帥，吃再多也不用怕，動起來吧！

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NO.3 減肥、變瘦

減肥是女人一生的課題，從10歲到80歲，女子們都在不停追求體態到外型的美，「減肥變瘦」可說是女孩們萬年不變的新年新希望，就算今年瘦了5公斤，明年還是想再多瘦5公斤啊！不過編編要提醒大家，健康的瘦身才能持久，最好是透過積極運動和飲食管理慢慢瘦下來，如果試圖以太過激進的方式減重，復胖的速度也會讓你措手不及，甚至比沒減更胖。

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NO.2 平安健康

第二名的新年新希望就是「平安健康」，你猜到了嗎？小時候覺得太平凡的願望，長大後才知道有多重要，在新冠肺炎疫情肆虐的2020年，尤其顯得彌足珍貴，請大家把口罩戴好，勤洗手、多消毒，好好保護好自己，一起平平安安、健健康康的過好2021年吧！

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NO.1 發大財、賺大錢、中樂透

新年願望清單上的第一名，只有一個字，就是錢、錢和錢！沒錯，大家最想要的無非就是賺大錢或中樂透，拿到很多很多錢，出國、結婚這些願望通通可以更容易實現，所以我們一起努力來許願，2021大家發大財，人人有錢，平安賺錢！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2021年01月02日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新年新希望』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」