周四寒流襲「極溼冷」！低溫5度感受比上波冷 下雪時間曝

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周四寒流極度濕冷，低溫下探5度，感受上比上一波冷。周四晚到周五下午有機會下雪。

吳德榮說，今晨新竹以北雲量增多，並已有局部雨；東北季風輸送的冷空氣尚未抵達，故即使輻射冷卻作用強的地區，其最低溫仍回升了2度左右，本島平地已無10度以下低溫。

今晨截至5時各地最低氣溫如下：北部15度（新北石門區14.8度），中部12度（嘉義縣竹崎鄉12.3度，南部12度（高雄杉林區12.1度），東部12度（台東鹿野鄉12.4度）。台北市最低氣溫回升到16度（文山區16.4度）。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天東北季風影響，新竹以北氣溫緩降、轉濕涼有雨；東半部偶有局部短暫雨；苗栗以南則為多雲時晴，白天舒適、日夜溫差大的天氣。今日氣溫北部14至18度，中部13至25度，南部13至27度，東部13至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四至周六寒流南下，其最低氣溫僅比上一波乾冷的強寒流稍弱（高）1、2度，北台灣平地最低氣溫約可降至5、6度，都會區約在8度左右，高雄以北及花東，平地最低氣溫皆可降至10度以下。

尤其周四至周五下午，北台灣天氣極「濕冷」，感覺會比上一波還冷，各地皆應注意保暖。

吳德榮說，周四晚至周五下午，水氣增厚、氣溫降至零度以下，3000公尺以上高山（含合歡山⋯）降雪機率高，2000公尺（太平山⋯）亦有機率；大屯、七星山也處在降雪的臨界條件，可以期待。

吳德榮表示， 周五傍晚起雨停轉乾冷。下周（1日）寒流略減弱，白天氣溫回升；但尚未結束。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周一、二又有冷空氣南下加入、氣溫再降，延長寒流的影響時間。下周一水氣多，天氣濕冷，3000公尺以上高山又有降雪機率；下周二轉晴冷，清晨仍有10度以下低溫。不過，此乃模式末期的模擬，不確定性較大，應持續觀察。