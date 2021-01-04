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彩色口罩恐致癌？標檢局擴大檢驗70種品牌口罩

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
彩色口罩恐含致癌偶氮染料，食藥署即日起進行抽驗。圖為示意圖，非違規口罩。聯合報系記者楊雅棠／攝影
彩色口罩恐含致癌偶氮染料，食藥署即日起進行抽驗。圖為示意圖，非違規口罩。聯合報系記者楊雅棠／攝影

外傳市售彩色口罩內含用料有致癌風險，經濟部標檢局宣布於今（4）日與衛福部食藥署同時啟動有色口罩市購檢測計畫，規劃購買市面上70種有色非醫用口罩，針對22種禁用偶氮色料和游離甲醛檢驗，預計2周會有檢測結果。標檢局表示，如果發現違規情形達到「通案」標準，未來可能將非醫用口罩也納入強制檢測。

經濟部標檢局第二組組長賴俊杰指出，依據去年疫情期間分工，醫療用口罩由衛福部食藥署主管，非醫用口罩由標檢局檢驗。由於外界出現彩色口罩恐致癌的說法，去年12月，標檢局已經抽樣3款彩色口罩檢驗，並決定即日起擴大檢驗，從實體店面、大賣場、通路和網路平台購買70個品牌各一款彩色口罩，針對有致癌風險的22種禁用偶氮色料和游離甲醛做檢驗。

賴俊杰表示，預計2周後會有檢驗結果，假如有品牌遭檢驗出禁用偶氮色料、游離甲醛超出合法標準，依據「消保法」會要求限期下架回收，為處理可開罰6萬到150萬元。屆時若有多數違規，不排除對同一品牌不同顏色再做更謹慎的檢驗；同時，也會依法召開會議討論是否達到「通案」數量，可能將非醫用口罩納入強制檢測。若要強制檢測，這些口罩必須在進口或出廠時就要報檢，通過檢驗才可上架販售。

口罩 甲醛 品牌

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