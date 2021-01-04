濃縮75年流行歌曲 台客原經典重現演唱會開放索票

文化部將於1月16日於台北河岸留言西門紅樓展演館舉行「台客原經典重現演唱會」，由11組共3場次跨世代流行音樂卡司，完整演繹台語、客語、原住民語流行音樂之發展歷程，並將搶先曝光「台語、客語、原住民族語流行音樂發展史影音紀錄」精華影音片段，精彩可期。活動自今日晚間8時起開放索票，歡迎民眾踴躍參與。

文化部表示，「台客原經典重現演唱會」於16日下午1時30分起由「客聲流域」黃連煜、林曉培、吉那（楊淑喻）、羅思容打頭陣，客語主持人許千蕙主持；下午4時「原聲流域」盧靜子、瑪蓋丹、南王姊妹花、王宏恩接力演唱，由金鐘獎入圍者巴奈·葛六主持；下午6時「臺聲流域」紀露霞、朱約信（朱頭皮）、曹雅雯壓軸演出，由主持人郭奕均主持。透過不同世代的音樂人用歌聲分享三語系的音樂故事，加上首度曝光精華影音片段，讓民眾透過「重現經典」感受臺灣流行音樂不同時期發展的魅力。

當天將曝光精華的「台語、客語、原住民族語流行音樂發展史影音紀錄」，記錄了1945年戰後臺灣至2020年，橫跨75年台灣族群流行音樂的發展歷程，訪問超過100位幕前幕後音樂從業人員，用影像保留產業變化的軌跡，承載了臺灣三語系的故事。影音紀錄中訪問了在臺語、客語、原住民族語領域長期耕耘的知名音樂人，包含紀露霞、劉福助、官靈芝、簡上仁、盧靜子、倪重華、林曉培、朱約信、高慧君、董事長樂團吳永吉、四分衛樂團鄭峰昇、謝宇威、陳建年、謝銘祐、林生祥、鍾永豐、荒山亮、王宏恩、舒米恩、以莉高露等，透過深度訪談，還原不同時期的流行歌曲在當時發展的歷史。

「台客原經典重現演唱會」自今日晚間8時起開放索票（https://user62674.psee.io/3ay2cq）。因應新冠肺炎疫情，索票採「實聯制」，文化部也提醒，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，敬請勿參加活動，進入會場需全程佩戴口罩，並配合量體溫、手部消毒等防疫措施。文化部也將因應疫情情況並配合指揮中心各項指引，調整活動辦理相關事項。