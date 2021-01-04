越南阿福告別人世 數以萬計中越貧病童因他重生

還記得來自越南的「阿福」嗎？1998年，阿福在至善基金會前身「中華至善社會服務協會」協助下，由愛心大使陳淑麗將他帶回台灣，於林口長庚醫院接受顏面整型手術，自此牽起至善展開「越南醫療矯治計畫」和「貧童助學計畫」的緣分。昨天晚間，至善越南工作站傳來阿福去世的消息，至善基金會雖然不捨，但也說這對阿福是一種解脫，阿福的母親也總算可以卸下肩上重擔了。

至善內部暱稱阿福為「小菩薩」，他一個人受苦，卻喚起了台灣人愛心，20年來，無國界的愛一直在台、越之間流動。

「阿福」本名杜德緣，出生於越南中部偏鄉，一生下來就顱顏嚴重變形，但媽媽胡氏香沒有放棄，1998年在長庚接受手術後，回到越南。2018年，至善基金會特別安排陳淑麗再次前進越南，探視曾經親手抱過多次的阿福，看看他長成什麼樣子。

阿福家裡極為貧困，胡氏香在2018年至善前往探視時說，因為至善協助，才有今天的阿福，她把阿福視做上天對她的磨鍊。而至善展開的「越南醫療矯治計畫」和「貧童助學計畫」，20多年，累計近1萬名台灣捐款人的響應，至善得以在中越幫助了數以萬計的貧病孩童。

2021年1月3日晚間，至善越南工作站傳來阿福去世的消息。至善基金會表示，阿福用他殘破的身體，連起了愛，種下了福田。當年參與阿福來台手術的至善前任董事長、現任董事袁立德第一時間聽聞時，感嘆對阿福而言，這是一種解脫，阿福的母親心中縱有許多不捨，也總算是可以卸下肩上重擔了。

阿福遠行，但數以萬計中越貧病童因他而重生，至善會繼續會支持越南醫療矯治計畫，讓愛不間斷，繼續循環。

●支持至善越南醫療矯治計畫：https://bit.ly/3rSgCvB