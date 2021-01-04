美女議員鍾沛君手術順利 術後首句話「痛死啦！」

美女議員鍾沛君今早臉書貼文，表示她因右肺異常增生變化，今接受手術，並提及自己二十五歲時，媽媽和阿姨接連被肺腺癌帶走的心路歷程，讓許多好友、數千網友幫鍾沛君集氣加油。

今晚也傳來好消息，鍾沛君透過辦公室表示，她手術順利完成，目前已返回病房休息，意識也已經恢復，但傷口還在疼痛，也需一點時間恢復體力。鍾沛君的小編也「爆料」，鍾術後的第一句話竟是「痛死啦！」

鍾沛君助理表示，鍾的手術順利完成，目前已經返回病房休息，意識也已經恢復，但是傷口還在疼痛，也需要一點時間恢復體力，目前暫時還無法答謝所有的祝福與關心。病灶確如預期，但詳細情況尚待化驗，鍾沛君康復之後，將親自說明。

鍾的助理也提到，他也想跟大家分享「有老闆的感覺真好！」並順便爆料鍾術後的第一句話是「痛死啦！」。