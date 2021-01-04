快訊

兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
周四起則有另一波強冷空氣南下，達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級的冷空氣，而且持續時間長。聯合報資料照片
周四起則有另一波強冷空氣南下，達到強烈大陸冷氣團甚至是寒流等級的冷空氣，而且持續時間長。聯合報資料照片

周四即將有下一波寒流來襲，氣象專家賈新興博士在臉書貼文表示，下一波寒流強度可能比上一波更強，氣比上一波多，且最低溫時間出現在1月7日(四)深夜至1月8日(五)清晨，北部空曠、沿海地區恐下探3度，提醒民眾務必要注意保暖。

賈新興表示，觀察了幾次的氣象預報，下波寒流的強度有越報越強的趨勢，根據1月3日晚上8點的預測，以及1月4日早上8點的預測均顯示5760等高線直接南壓至台灣中部以南，預估最低溫出現時間在1月7日深夜至1月8日清晨。

他表示，台北氣象站的低溫，可能比跨年和元旦這波的7.6度還低的機率很高，預估在6至7度之間，北部空曠區、沿海或谷區預估的低溫約在3至5度；中南部空曠區也都在10度以下，寒流預計在1月7日開始南下，當天一早就會感受到它的威力，隨後溫度一路下滑。

至於降雪的部分，賈新興表示，桃園、新竹、宜蘭和花蓮2000公尺以上的山區下雪機會非常高，以時間點在1月7日深夜至1月8日清晨；目前來看，1月11日至1月12日可能還有降雪機會，但強度要再觀察，提醒農林漁牧，有心血管疾病、老人或小朋友，一定要做好防寒措施，使用熱水器要留意通風。

粉專「觀氣象看天氣」也發文表示，跟據歐洲中期天氣預報中心最新預測，入冬以來第2波寒流將在1月7日(四)報到，1月9日(六)清晨冷空氣達到最強，屆時1500公尺高度零下4至5度壓境，換算地面溫度約6至8度。

文中提到，1月10日冷空氣會稍減弱，然而在1月11日又有一波強冷空氣幾乎無縫接軌接續南下，在1月12日冷空氣達到最強，屆時1500公尺高度零下2至3度壓境，換算地面溫度約8至10度，也有機會達寒流等級，但1月8日下半天起到1月9日水氣會減少，北部、東北部將由濕冷轉乾冷。

下波寒流的強度有越報越強的趨勢，根據1月3日晚上8點的預測，以及1月4日早上8點的預測均顯示5760等高線直接南壓至台灣中部以南，預估最低溫出現時間在1月7日深夜至1月8日清晨。截圖自賈新興臉書
下波寒流的強度有越報越強的趨勢，根據1月3日晚上8點的預測，以及1月4日早上8點的預測均顯示5760等高線直接南壓至台灣中部以南，預估最低溫出現時間在1月7日深夜至1月8日清晨。截圖自賈新興臉書

寒流 低溫

延伸閱讀

寒流8、9日最冷 大台北部分地區體感3度

週四低溫下探6度 寒流延續到週末

雲林虱目魚寒害 漁業署：可現金補助或低利貸款

寒流又要來 打包鍋底先煮沸再保存

相關新聞

美女議員鍾沛君手術順利 術後首句話「痛死啦！」

美女議員鍾沛君今早臉書貼文，表示她因右肺異常增生變化，今接受手術，並提及自己二十五歲時，媽媽和阿姨接連被肺腺癌帶走的心路...

兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

周四即將有下一波寒流來襲，氣象專家賈新興博士在臉書貼文表示，下一波寒流強度可能比上一波更強，氣比上一波多，且最低溫時間出...

彩色口罩恐致癌 食藥署即起抽驗30件

彩色口罩含偶氮染料恐致癌，經濟部標準局今表示將啟動市場購樣檢測計畫，衛福部食藥署也宣布將針對彩色醫用口罩，準進行偶氮染料...

寒流凍傷虱目魚 為何漁民不願申請補助他這麼說…

跨年前後寒流來襲，氣溫驟降，嘉義地區嚴案傳出零星災情，其中以虱目魚和文蛤受損最嚴重，農委會漁業署主任秘書繆自昌今天到布袋...

台北老照片展 史博館與輔大分享

老照片展回顧台北歷史風華！輔大與歷史博物館首度合作策劃《看覓-台北老照片展》，4日於輔大藝文中心柯錫杰影像館開展，有「台灣攝影三劍客」的張才、鄧南光，在宜蘭成立台灣故事館的阮義忠，獲頒國家文藝獎的張照

週四低溫下探6度 寒流延續到週末

週四寒流報到，預期可能延續到週末，由於水氣充足，陽明山、太平山降雪機率高，合歡山也有機會。氣象專家吳德榮指出，7日起寒流南下，北台灣平地最低溫約可降至6度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，這一波寒流預期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。