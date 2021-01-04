兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

周四即將有下一波寒流來襲，氣象專家賈新興博士在臉書貼文表示，下一波寒流強度可能比上一波更強，氣比上一波多，且最低溫時間出現在1月7日(四)深夜至1月8日(五)清晨，北部空曠、沿海地區恐下探3度，提醒民眾務必要注意保暖。

賈新興表示，觀察了幾次的氣象預報，下波寒流的強度有越報越強的趨勢，根據1月3日晚上8點的預測，以及1月4日早上8點的預測均顯示5760等高線直接南壓至台灣中部以南，預估最低溫出現時間在1月7日深夜至1月8日清晨。

他表示，台北氣象站的低溫，可能比跨年和元旦這波的7.6度還低的機率很高，預估在6至7度之間，北部空曠區、沿海或谷區預估的低溫約在3至5度；中南部空曠區也都在10度以下，寒流預計在1月7日開始南下，當天一早就會感受到它的威力，隨後溫度一路下滑。

至於降雪的部分，賈新興表示，桃園、新竹、宜蘭和花蓮2000公尺以上的山區下雪機會非常高，以時間點在1月7日深夜至1月8日清晨；目前來看，1月11日至1月12日可能還有降雪機會，但強度要再觀察，提醒農林漁牧，有心血管疾病、老人或小朋友，一定要做好防寒措施，使用熱水器要留意通風。

粉專「觀氣象看天氣」也發文表示，跟據歐洲中期天氣預報中心最新預測，入冬以來第2波寒流將在1月7日(四)報到，1月9日(六)清晨冷空氣達到最強，屆時1500公尺高度零下4至5度壓境，換算地面溫度約6至8度。