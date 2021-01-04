台北老照片展 史博館與輔大分享

老照片展回顧台北歷史風華！輔大與歷史博物館首度合作策劃《看覓-台北老照片展》，4日於輔大藝文中心柯錫杰影像館開展，有「台灣攝影三劍客」的張才、鄧南光，在宜蘭成立台灣故事館的阮義忠，獲頒國家文藝獎的張照堂，淡水名醫張鑽傳等11位知名前輩攝影家的作品共同展出。

「用展覽來回顧歷史是非常棒的事情！」輔大校長江漢聲表示，作為輔大在台復校60週年的第1檔重要展覽，不僅培育青年學子的策展能力，更藉由史博館典藏1960~1980年代戰後大台北地區老照片26件原作的展出，讓輔大師生以及來校參觀展覽的社會大眾得以一窺大台北過往歷史風華。

史博館長廖新田表示，歷史博物館上個月也剛慶祝65週年，現在正從「蜘蛛」轉型成「蜜蜂」，「以前觀展者來南海路就把他纏一纏，但不會吃掉（眾笑）；以後要變成無牆的博物館，像蜜蜂一樣到處接觸有興趣看展的人們。」未來博物館能接觸到豐富的五感體驗，不只有展覽的好東西，更是價值的分享。

策展團隊希望觀眾帶著發現的眼光，一起探索老照片，並且藉由窺看過往時光影像，尋覓屬於自我的生活意義。本展覽依影像內容分4大主題單元，以建築物探討今昔變化的「遠行的姿態」、藉由視角轉變使老照片有不同詮釋的「窺視的你我」、將主角回歸至舊時代小人物的「生活的繁花」，以及紀錄輔大復校初期心路歷程的「傳承的燈火」。

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