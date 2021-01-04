高捷到屏東「一車到底」 高雄端地下、屏東端高架

高雄捷運紅線小港、林園線延伸到屏東東港鎮計畫，原本高屏縣市針對高架或地下化興建方式及中運量輕軌或重運量捷運系統意見分歧，但經協調後，高屏決定均採「一車到底」重運量捷運系統，但高雄以地下化方式興建，屏東採高架化。

高雄市副市長林欽榮、屏東縣秘書長邱黃肇崇今到行政院協調，屏東縣交旅處指出，會中達成共識，路廊確定，高雄端地下化，屏東端高架，一車到底、重運量，總經費預估約900億元；路廊送到交通部待核，核定後進行可行性研究評估。

屏東縣長潘孟安說，捷運小港到林園部分，尊重高雄市府考慮林園工業區很多的地下管線，往地下開挖。屏東段部分維持全線高架，高屏一票到底，不用轉乘，是兩縣市達成的共識。

潘孟安說，因為高雄端地下的部分，高雄市政府該負擔比例，高屏溪部分也盼中央支持分擔部分預算，減輕屏東與高雄的預算比率，路線、路網兩縣市有共識，施工部分，高雄端在林園部分走地下，屏東端是全線高架。

屏東縣府也說，今到行政院開會，屏東段路廊確定送到交通部待核，核定後進行可行性研究。

高雄捷運紅線從小港延伸至屏東東港一案，高屏一度為採高架或地下方式興建、中運量輕軌或重運量系統意見分歧，去年9月，高、屏縣市政府曾協調，決定以高架方式興建中運量輕軌系統，以減輕財政負擔。

但高架化的輕軌系統，引起高雄民眾和民代反彈，希望從高捷小港到林園能「一車到底」，都同樣採重運量的捷運系統，且為地下化興建。

市長陳其邁上任後，宣布改地下化的重運量捷運系統，直接從小港「一車到底」到林園，不必從轉乘。日前陳其邁也親自到林園出席地方說明會，向當地民眾強調這項決定，安定民心。

潘孟安日前受訪時曾說，採地下化工程較慢，且屏東縣政府也負擔不起龐大經費，希望能夠採高架。

高雄市捷運局表示，經高屏縣市協調後，已有共識決定高雄和屏東都採重運量的捷運系統，也就是可以從高雄到屏東東港都由捷運「一車到底」。但是高雄端採地下化方式興建，屏東則仍維持高架化方式興建，等於捷運過了高屏溪後就上來走高架。

高雄市捷運局替屏東縣府代辦整體路網規畫，路線將從林園經東港到大鵬灣，全線約10.9公里。目前高捷延伸屏東整體路網規畫已送中央審查，審查通過後即進入可行性研究階段。