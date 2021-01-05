防疫新生活為學童健康打底 光泉連三年暖心送愛

不受疫情的影響，台灣本土企業光泉公司連續三年暖心送愛，將象徵營養與知識的牛奶和《我愛牛奶》漫畫小百科送進國小校園，提升學齡兒童成長力。今年光泉「我愛牛奶」公益計畫前進雲林及彰化縣市贈送轄內小學兩萬多罐牛奶和近五千本書，不僅為2020年劃下溫情暖心的句點，也超前部署為學童補充營養，為健康的身體打底，一起展開防疫新生活。

光泉公司連續三年將光泉牛奶和漫畫小百科送往校園。 圖／葉哲源 攝影

根據衛福部國健署的建議，學童每日應攝取800至1200毫克的鈣，但該調查結果顯示，九成學童的攝取量卻不到建議值的一半。「缺鈣」將影響孩子的成長，光泉公司率先將光泉牛奶送進校園，補足營養缺口，成為業界典範，從2018年起，先後於桃園市、嘉義縣市、台中市和南投縣，2020年延續公益計畫，挺進彰化縣和雲林縣，三年來一共送出六萬多罐光泉牛奶。

補足營養把關食安 光泉送上「完全食物」牛奶「牛奶是既營養又安全的食物」光泉董事長汪林祥解釋，小牛只需要喝牛奶就能長大，營養價值極高，可說是「完全食物」，每一毫升的牛奶就有一毫克的鈣質，每天喝一罐牛奶幾乎就達到建議攝取量的一半，牛奶也含有蛋白質，對發育期的學童非常重要。

光泉公司不僅要為學童補足營養，也重視食品安全；汪林祥表示，光泉耗資上億元成立食安實驗室，嚴格把關從製造到運輸的過程，透過超高效能液相層析串連式質譜儀等多項精密儀器，檢驗農藥、動物用藥、塑化劑、三聚氰胺、重金屬等項目。

汪林祥表示，牛奶營養價值極高，可說是「完全食物」。 圖／葉哲源 攝影

「教育有很多種方法」汪林祥用漫畫書開啟學童閱讀興趣這項公益計畫的愛心不僅於此。光泉公司與未來親子平台的小天下出版社合作《我愛牛奶》漫畫小百科，於2018年起贈送合作國小的3至6年級，三年來送出超過一萬五千本漫畫小百科。

不同於傳統的教條式宣導，汪林祥認為，教育有很多種方法，透過漫畫書能增進學童閱讀的興趣，接觸相關知識且用輕鬆的心情培養讀書習慣。

光泉公司贈送《我愛牛奶》漫畫小百科，希望增進學童閱讀的興趣。 圖／葉哲源 攝影

學習堅持不懈 光泉支持羽球小選手追夢光泉公司今年贊助雲林縣僑真國小羽球隊一學期的光泉牛奶，每人每周兩瓶，期待幫助小選手擁有更好的健康補給，努力實現自我夢想；汪林祥強調，社團是求學期間很重要的一環，不僅可以從中認識很多很朋友，還能學習運動員堅持不懈的精神。

周天成今年與光泉公司攜手合作公益。 圖／葉哲源 攝影

傳承經驗提升自信 周天成：給予小選手「盼望」奧運羽球國手周天成在合作的物理治療師高敏珊的牽線下，今年與光泉公司攜手合作公益，與學長、僑真國小羽球隊教練林佑叡一同指導羽球技巧和鼓勵小選手勇於追夢。

周天成強調，小選手們都非常單純可愛，但可能認為自身資源沒有城市那麼多，就降低對自己未來的期許，所以他要協助小選手提高自信心，給予「盼望」，讓小選手找到自己的優勢，擊敗城市的選手，同時感恩外界的支持，繼續在羽球路上努力追夢。