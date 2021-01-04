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高捷紅線南延屏東 一半地下、一半高架

聯合報 / 記者劉星君王慧瑛蔡孟妤／連線即時報導
高雄市副市長林欽榮說，高捷紅線延伸到林園、屏東一案，小港延伸到林園是地下化，在屏東路段是高架化，會爭取同一個系統，讓營運更順暢，民眾也可一車到底，是多贏做法。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮說，高捷紅線延伸到林園、屏東一案，小港延伸到林園是地下化，在屏東路段是高架化，會爭取同一個系統，讓營運更順暢，民眾也可一車到底，是多贏做法。圖／高雄市政府提供

高雄捷運紅線從小港延伸至屏東東港一案，高屏一度為採高架或地下意見分歧，去年12月21日，行政院副院長沈榮津召集高屏縣市協調，屏東縣長潘孟安、高雄市副市長林欽榮出席，會中共識是，高雄捷運紅線從小港道林園是地下化，屏東境內採高架化興建，但同樣是重運量同一系統，確保能一車到底。林欽榮等人今天下午又到行政院開會，屏東縣由縣府秘書長帶隊，全案將進入可行性評估。

高雄捷運紅線小港延伸至林園可行性研究已報交通部，地方說明會去年12月29日在林園舉行，市長陳其邁、副市長林欽榮出席與民眾座談，允諾採取一車到底、全地下方案，預計民國111年9月發包施工，7年後通車，

林欽榮說，當地地下管線複雜、沿線高壓電塔林立，加上若採高架會與國道七號路線平行等，基於這三大理由，行政院及交通部也支持一車到底、全地下方案。

小港延伸林園線沿線工業管線多，工業管線多在地下3公尺位置，捷運地下化路線則在地下13公尺至20公尺之間，林欽榮說，沿線不只地下管線複雜，高壓電塔也多，移設或架高電塔，將衍生大區域停電問題。若是高架化，在沿海三路一帶會和籌建中的國道七號路線平行，如何與國七介面整合是棘手難題，基於這些考量，若採取地下化方案，反而難度較低、可行性較高。

林欽榮說，高捷紅線延伸到林園、屏東一案，小港延伸到林園是地下化，在屏東路段是高架化，會爭取同一個系統，讓營運更順暢，民眾也可一車到底，是多贏做法。

高雄捷運紅線小港延伸至林園可行性研究已報交通部，地方說明會去年12月29日在林園舉行，市長陳其邁、副市長林欽榮出席與民眾座談，允諾採取一車到底、全地下方案。圖／高雄市政府提供
高雄捷運紅線小港延伸至林園可行性研究已報交通部，地方說明會去年12月29日在林園舉行，市長陳其邁、副市長林欽榮出席與民眾座談，允諾採取一車到底、全地下方案。圖／高雄市政府提供

屏東縣 林欽榮

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