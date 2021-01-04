快訊

台漁船中途島失聯被美方發現海上漂流 船上10人生死不明

台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家臉書po照：時間會沖淡仇恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

週四低溫下探6度 寒流延續到週末

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

週四寒流報到，預期可能延續到週末，由於水氣充足，陽明山、太平山降雪機率高，合歡山也有機會。氣象專家吳德榮指出，7日起寒流南下，北台灣平地最低溫約可降至6度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，這一波寒流預期可能延續到9日、10日，「感受上可能會略冷於上一波的乾冷。」

濕涼天氣至週三

中央氣象局表示，5日東北季風增強，6日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚偏涼，北部及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區並有局部大雨發生的機率，東部、東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲，6日中南部山區也有零星短暫雨。

彭啟明表示，4日晚間到5日清晨，氣溫會持續下滑，北部會較為明顯，未來幾天高壓持續增強，每天約降1至2度，維持濕涼的天氣，類似天氣會持續到6日。

週四低溫探6度

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，7日至9日寒流南下，預計最低氣溫僅比上一波乾冷的強寒流高1、2度，北台灣平地最低溫約可降至6度左右，都會區則在8、9度。彭啟明則表示，這一波寒流預期可能延續到9日、10日，北部天氣顯著偏濕冷，而且延續時間較久，「感受上可能會略冷於上一波的乾冷，要多注意保暖及身體健康。」

彭啟明說，這週的水氣顯著較上一波為多，若遇上寒流的低溫，預計高山降雪的機會將增加許多，北部陽明山、太平山機會很高，中部合歡山也有機會；不過這也代表屆時道路積冰結霜的環境也大增，對行車安全是很大考驗，提醒民眾要提高警覺性，注意安全。

【更多精采內容，詳見

寒流 低溫

延伸閱讀

回暖上看26度！ 吳德榮：下周四強冷空氣有達寒流機率

寒流減弱 吳德榮：下周強冷空氣更濕冷

下周三寒流急凍！ 吳德榮：跨年至元旦將創入冬最低溫

午後各地天氣好轉 彭啟明：跨年到元旦最冷達寒流等級

相關新聞

彩色口罩恐致癌 食藥署即起抽驗30件

彩色口罩含偶氮染料恐致癌，經濟部標準局今表示將啟動市場購樣檢測計畫，衛福部食藥署也宣布將針對彩色醫用口罩，準進行偶氮染料...

108課綱救星！第二代樂學程式積木 必修程式語言神器

根據教育部「十二年國教課綱」（簡稱108課綱）程式相關課程已正式被列為國中選修、高中必修課程，訓練邏輯思考與解決問題的能...

飲料標示總糖量、總熱量新制上路 多數消費者無感

手搖飲標示新制上路，除全糖、半糖 外，需將裡面內容物粉圓、椰果等配料都納入計算，標示出飲品總糖量、總熱量，如違反最高可開...

高捷到屏東「一車到底」 高雄端地下、屏東端高架

高雄捷運紅線小港、林園線延伸到屏東東港鎮計畫，原本高屏縣市針對高架或地下化興建方式及中運量輕軌或重運量捷運系統意見分歧，...

週四低溫下探6度 寒流延續到週末

週四寒流報到，預期可能延續到週末，由於水氣充足，陽明山、太平山降雪機率高，合歡山也有機會。氣象專家吳德榮指出，7日起寒流南下，北台灣平地最低溫約可降至6度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，這一波寒流預期

高捷紅線南延屏東 一半地下、一半高架

高雄捷運紅線從小港延伸至屏東東港一案，高屏一度為採高架或地下意見分歧，去年12月21日，行政院副院長沈榮津召集高屏縣市協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。