週四低溫下探6度 寒流延續到週末

週四寒流報到，預期可能延續到週末，由於水氣充足，陽明山、太平山降雪機率高，合歡山也有機會。氣象專家吳德榮指出，7日起寒流南下，北台灣平地最低溫約可降至6度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，這一波寒流預期可能延續到9日、10日，「感受上可能會略冷於上一波的乾冷。」

濕涼天氣至週三

中央氣象局表示，5日東北季風增強，6日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚偏涼，北部及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區並有局部大雨發生的機率，東部、東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲，6日中南部山區也有零星短暫雨。

彭啟明表示，4日晚間到5日清晨，氣溫會持續下滑，北部會較為明顯，未來幾天高壓持續增強，每天約降1至2度，維持濕涼的天氣，類似天氣會持續到6日。

週四低溫探6度

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，7日至9日寒流南下，預計最低氣溫僅比上一波乾冷的強寒流高1、2度，北台灣平地最低溫約可降至6度左右，都會區則在8、9度。彭啟明則表示，這一波寒流預期可能延續到9日、10日，北部天氣顯著偏濕冷，而且延續時間較久，「感受上可能會略冷於上一波的乾冷，要多注意保暖及身體健康。」

彭啟明說，這週的水氣顯著較上一波為多，若遇上寒流的低溫，預計高山降雪的機會將增加許多，北部陽明山、太平山機會很高，中部合歡山也有機會；不過這也代表屆時道路積冰結霜的環境也大增，對行車安全是很大考驗，提醒民眾要提高警覺性，注意安全。

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