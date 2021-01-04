寒風強冷萬戶斷電雪上加霜 30萬尾魚死立委勘災救助

雲林沿海虱目魚凍死慘重，台西鄉3天估算超過30萬尾且持續增加中，立委蘇治芬昨天會同漁業署勘災，面對滿池死魚，養殖業者欲哭無淚，強調除寒流凍死，缺電也是一大原因，大家搶著用電打水增溫，用電過大造成斷電，雪上加霜；漁業署表示，將啟動災害補助，低率貸款或現金補助將再評估。

雲林沿海地區從元旦起接連兩天超級寒流襲擊，造成雲林沿海地區魚塭慘重災情，光是台西一千多公頃的虱目魚和文蛤混養區，保守估計造成超過30萬尾虱目魚被凍死，連耐寒的變身苦魚也無法幸免，業者每天忙著撈死魚叫苦連天。

立委蘇治芬今天邀漁業署官員現勘，業者面對滿池死魚，若不堪言「攏去了了！」養殖業者林良機說，他所養數公頃的虱目魚約有九成全翻肚，魚塭放眼一看全是死魚，挨過去年冬天的魚，今年難耐強寒，全都掛了。

「很慘！」業者林文球和林啟章等人表示，除了天寒地凍，斷電更是雪上加霜，寒天最需要的就是補注井水增溫，但因整個魚塭區一、兩千公頃同時開水井，高用電之下，加上電力系統盬化嚴重，致在急需打水時斷電，才造成如此慘重災情，情何以堪。

雲林養殖發展協會理事長林源泉說，強寒加上斷電，光是台西區魚死量起碼超過30萬尾，他們擔心的是未來的善後和池底的文蛤如何持續養殖。雲林縣漁業科長賴建陞指出，雲林文蛤、虱目魚混養約三千公頃，光是台西區就有一千七百多公頃，這次災情確實嚴重，縣府已呈報中央請求協助。

蘇治芬說，養殖最怕的是暖天驟然變冷才會造成如此嚴重災情，她已請漁業署啟動救助機制，至於斷電，台電則說明是因強風襲擊多條高壓線斷落及強鹽侵襲電力導致短路燒損，造成萬餘戶斷電，她已要求全力搶修，以免本周四下一波寒流再發生斷電。