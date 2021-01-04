快訊

台中鴨肉店嗆熊貓遭網友圍剿！2天未營業 被檢舉路霸

鴻海為何大漲？原來是外資喊這個「驚天價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不顧父母反對！碩士離職返鄉種茶 獲獎擦亮祖傳招牌

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市木柵第三代茶農張恩沛先生年僅36歲，理科碩士畢業原任職於生物科技產業，因對祖父母的思念，希望找回往日爺爺為人所稱道的鐵觀音滋味，在民國103年毅然決然不顧父母反對離職返鄉。圖／台北市政府產業發展局
北市木柵第三代茶農張恩沛先生年僅36歲，理科碩士畢業原任職於生物科技產業，因對祖父母的思念，希望找回往日爺爺為人所稱道的鐵觀音滋味，在民國103年毅然決然不顧父母反對離職返鄉。圖／台北市政府產業發展局

36歲的茶農張恩沛，原任職於生物科技產業，但擁有碩士畢業學歷的他，竟決定要投身茶農工作，為的就是接手經營爺爺留下來的茶場，接手茶場後幾乎必須從零開始，一個人重新摸索鐵觀音茶種、種茶及製茶的方法，終於在木柵區農會承辦的「109年度木柵冬季優良鐵觀音茶比賽」中獲得特等獎的認可。

北市木柵第三代茶農張恩沛先生年僅36歲，理科碩士畢業原任職於生物科技產業，因對祖父母的思念，希望找回往日爺爺為人所稱道的鐵觀音滋味，並有感於父親獨自照顧茶園的辛勞，在民國103年毅然決然不顧父母反對離職返鄉，成為木柵貓空新生代青年茶農，接手經營爺爺留下來的「鴻智茶場」。

返鄉從農的過程並非一帆風順，當初爺爺為人稱道的鐵觀音滋味，可惜並沒有傳承下來，張恩沛接手茶場後幾乎必須從零開始，一個人重新摸索鐵觀音茶種、種茶及製茶的方法，但這些種種難題並不足以阻擋張恩沛追尋鐵觀音的決心。藉由著木柵農會青農組織的協助，成員們彼此切磋學習、研究，期間更四處請教老茶師、資深老茶師，慢慢從品茶中探究製茶過程哪個時間點、聞到什麼味道，做了什麼動作逐步的抽絲剝繭，最終歸納整理再次製茶時所需調整的地方。

張恩沛也勇於參加臺灣大大小小的各種製茶競賽，希望藉由與其他各區的茶農實戰比拚慢慢的累積自身的經驗與技術。經過了六年的時間鑽研、精進技術，他在109年度木柵冬季優良鐵觀音茶比賽中成為特等獎的得主，將爺爺留下的茶場招牌徹底的重新擦亮，也望將爺爺為人稱道的鐵觀音滋味一點一滴地找尋回來。

返鄉從農的過程並非一帆風順，當初爺爺為人稱道的鐵觀音滋味，可惜並沒有傳承下來，張恩沛接手茶場後幾乎必須從零開始。圖／台北市政府產業發展局
返鄉從農的過程並非一帆風順，當初爺爺為人稱道的鐵觀音滋味，可惜並沒有傳承下來，張恩沛接手茶場後幾乎必須從零開始。圖／台北市政府產業發展局

農會 青農

延伸閱讀

花蓮蜜香紅茶馳名 亮點茶莊有特色

社會新鮮人投保 採「雙十」原則

孩子3C狂連線？滑時代父母代表Vicky用「這個」守住理智線！

勞部調查：3成2育嬰留停者因家庭因素離職 女高於男

相關新聞

彩色口罩恐致癌 食藥署即起抽驗30件

彩色口罩含偶氮染料恐致癌，經濟部標準局今表示將啟動市場購樣檢測計畫，衛福部食藥署也宣布將針對彩色醫用口罩，準進行偶氮染料...

108課綱救星！第二代樂學程式積木 必修程式語言神器

根據教育部「十二年國教課綱」（簡稱108課綱）程式相關課程已正式被列為國中選修、高中必修課程，訓練邏輯思考與解決問題的能...

飲料標示總糖量、總熱量新制上路 多數消費者無感

手搖飲標示新制上路，除全糖、半糖 外，需將裡面內容物粉圓、椰果等配料都納入計算，標示出飲品總糖量、總熱量，如違反最高可開...

寒風強冷萬戶斷電雪上加霜 30萬尾魚死立委勘災救助

雲林沿海虱目魚凍死慘重，台西鄉3天估算超過30萬尾且持續增加中，立委蘇治芬昨天會同漁業署勘災，面對滿池死魚，養殖業者欲哭...

不顧父母反對！碩士離職返鄉種茶 獲獎擦亮祖傳招牌

36歲的茶農張恩沛，原任職於生物科技產業，但擁有碩士畢業學歷的他，竟決定要投身茶農工作，為的就是接手經營爺爺留下來的茶場...

喉嚨卡卡吞嚥異物感 超音波檢查竟是甲狀腺腫瘤作祟

56歲中年男性長期喉嚨感覺有異物感，吞嚥總有卡卡感覺，醫師以內視鏡檢查咽喉未發現異狀，藥物治療效果有限，患者擔心病變，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。