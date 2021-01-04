不顧父母反對！碩士離職返鄉種茶 獲獎擦亮祖傳招牌

36歲的茶農張恩沛，原任職於生物科技產業，但擁有碩士畢業學歷的他，竟決定要投身茶農工作，為的就是接手經營爺爺留下來的茶場，接手茶場後幾乎必須從零開始，一個人重新摸索鐵觀音茶種、種茶及製茶的方法，終於在木柵區農會承辦的「109年度木柵冬季優良鐵觀音茶比賽」中獲得特等獎的認可。

北市木柵第三代茶農張恩沛先生年僅36歲，理科碩士畢業原任職於生物科技產業，因對祖父母的思念，希望找回往日爺爺為人所稱道的鐵觀音滋味，並有感於父親獨自照顧茶園的辛勞，在民國103年毅然決然不顧父母反對離職返鄉，成為木柵貓空新生代青年茶農，接手經營爺爺留下來的「鴻智茶場」。

返鄉從農的過程並非一帆風順，當初爺爺為人稱道的鐵觀音滋味，可惜並沒有傳承下來，張恩沛接手茶場後幾乎必須從零開始，一個人重新摸索鐵觀音茶種、種茶及製茶的方法，但這些種種難題並不足以阻擋張恩沛追尋鐵觀音的決心。藉由著木柵農會青農組織的協助，成員們彼此切磋學習、研究，期間更四處請教老茶師、資深老茶師，慢慢從品茶中探究製茶過程哪個時間點、聞到什麼味道，做了什麼動作逐步的抽絲剝繭，最終歸納整理再次製茶時所需調整的地方。