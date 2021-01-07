不讓疫情阻擋溫情 春節在家團圓享受居家飆網更溫馨！

疫情嚴峻，年節假期與其擔心室外群聚防疫問題，許多人選擇與親友一起窩在家打電動追劇，安全又增進彼此情感交流。 圖／shutterstock 提供

全球新冠疫情持續嚴峻，台灣在相隔兩百多天後再現本土案例，對此，中央疫情指揮中心再次提高防疫標準嚴陣以待，雖不強制禁止大型活動舉行，但眼看著年末將至，面對緊接而來的農曆年節假期，想要跟家人朋友團聚慶祝一番，該如何是好呢？

其實，與其出門在外，還要擔心防疫問題，不如窩在家一起追劇、打電動，更能促進家人間的感情，可是當全家人同時使用網路時，發生的問題有時可能比防疫更加擾人！

突然間，窩在房間追劇的小妹大喊著：「齁！我房間收訊怎麼這麼差，一直斷斷續續的，這樣怎麼看劇啦！」接著，正在客廳打電動的父子也被定格的網路卡關，搞到快瘋掉… 到底有沒有什麼方法，可以讓大家都享受順暢快捷的網速呢？

網路速率快還不夠，搭配Wi-Fi6串聯居家娛樂，更穩定順暢

針對以上的居家上網困擾，許多人都想要找尋更有效率的網路使用方案，現在市面上已有業者提供最高1G網速的寬頻方案，但動輒破千的資費常讓人望之卻步。

近年來不斷在數位科技發展上創新的凱擘大寬頻聽見了消費者的心聲，推出1G超高速光纖上網方案，不但免費提供最新一代的Wi-Fi6分享器，再加碼升級Mesh網路功能，每月千元有找的高CP值價格，讓每個家庭都能獲得更優質的連網環境。

或許年節期間因為疫情的關係打壞了許多行程，但人與人之間的感情，卻可以透過網路增溫。以往我們以為網速夠快就能暢遊網路世界，實際上電腦與內建硬體若沒有相對的升級，那麼用起來仍舊會卡卡不順暢，因此要能將網路效能發揮到極致，不只要擁有1G高速寬頻，同時搭配Wi-Fi6最新的硬體設備，才能獲得真正的飆網享受。此外Mesh網路功能讓訊號涵蓋範圍再延伸擴大，無論離分享器多遠，走到那都能用到哪，解決了多樓層住家或是房間收訊死角的困擾！

即使親友在遠地，但網路無遠弗屆，人與人之間的感情不受距離限制，優質網速更讓彼此聯繫沒有距離。 圖／shutterstock 提供

每月千元有找，不傷荷包，過年立馬啟動居家網路順暢人生

想要打造舒適便利的智慧家庭生活，需要透過無所不在的穩定網路來解決連線問題，有了凱擘大寬頻1G飆網+Wi-Fi6+Mesh的超強組合，無論是連結多項裝置或是多人同時連線，都能保持快速且穩定的網路品質，不再擔心惱人的斷線問題，每月只要999元，就能輕鬆打造全方位的智慧生活體驗。儘管這一波疫情減少親友們的相聚時間，卻能透過網路拉近人與人之間的情感，打開電腦與遠在異地的親友視訊，彼此相視而笑，聊著那些稀鬆平常的小事；或是忍不住手癢，想要來玩個國粹麻將，不如就一起登入虛擬空間連線來場方城之戰吧！現在趁農曆春節到來之前，先將家中網路建置好，過年期間就能和親朋好友們一同窩在家中享受各種順暢連網的居家娛樂！

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