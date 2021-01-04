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牛年幸福「棗」上市！高雄首選電商平台蜜棗禮盒預購中

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「幸福棗上門禮盒」在高雄首選電商平台上架，5台斤裝頂級每盒950元、特級750元。圖／高雄市農業局提供
「幸福棗上門禮盒」在高雄首選電商平台上架，5台斤裝頂級每盒950元、特級750元。圖／高雄市農業局提供

高雄是全台蜜棗最大產區，遍及燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等區，不但果型大、口感佳，鮮翠的外觀讓人垂涎，頂級的品質更被譽為「台灣青蘋果」。高市府農業局為讓民眾吃到極高品質的高雄首選蜜棗，集結轄內農會一同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起在「高雄首選電商平台」上架，方便民眾上網預購。5台斤裝頂級每盒950元、特級750元，1月13日將陸續出貨，要讓民眾在牛年都能「幸福棗上門」。

高雄市農業局代理局長王正一表示，蜜棗的外觀呈卵圓形、翡翠綠的色澤，皮薄，甜脆多汁，是少數能連皮食用的水果。由於蜜棗產期多集中於農曆年前後，加上蜜棗被視為「吉利水果」，因此成了年節送禮最受歡迎的伴手禮。主要產區為燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等區，這些地區都鄰近有名的惡地「月世界」，因特殊土質，富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，使得水果風味更甘甜。

高市府農業局輔導的「高雄首選電商平台」，以小農農產友善推廣為經營宗旨，完全免收上架費，配合高雄農產季節隨時開賣，並將利潤30%捐贈公益團體。目前更提供多元支付的方式，提供民眾更便利的訂購管道。

王正一表示，高雄農產品品質優良、品種多元，農業局建立「高雄首選」品牌，通路遍及全台，也挺進國際市場打響知名度。國內民眾則可透過「高雄首選電商平台」網站https://www.khagri.org.tw/，下單訂購品質優良季節限定的蜜棗。「幸福棗上門禮盒」5台斤裝頂級每盒950元，特級每盒750元，即日起開放訂購。

「幸福棗上門禮盒」在高雄首選電商平台上架，5台斤裝頂級每盒950元、特級750元。圖／高雄市農業局提供
「幸福棗上門禮盒」在高雄首選電商平台上架，5台斤裝頂級每盒950元、特級750元。圖／高雄市農業局提供
「幸福棗上門禮盒」在高雄首選電商平台上架，5台斤裝頂級每盒950元、特級750元。圖／高雄市農業局提供
「幸福棗上門禮盒」在高雄首選電商平台上架，5台斤裝頂級每盒950元、特級750元。圖／高雄市農業局提供

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