五成自助餐便當店未設紙容器回收 未來最高罰30萬元

為落實紙餐具回收，減少廢棄物產生，環保署今天預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，要求內用使用紙餐具最廣泛的自助餐店及便當店，必須設置紙餐具回收設施，否則可依廢清法罰6萬元至30萬元。

環保署表示，廢棄後紙餐具往往未經妥善清理、分類，直接當垃圾丟棄而造成資源錯置，大量垃圾引起環境問題，有加強回收必要。為了降低衝擊，環保署今年初先行輔導業者加強分類回收措施，進而與各地方環保局合作推動「紙餐具循環友善店家計畫」，店家只要於店內設置廢紙餐具回收設施併含垃圾桶及廚餘回收桶專區、語音播放器提醒設備、張貼宣導海報，均可向當地環保局申請最高6500元補助。

環保署說，去年4月訪查輔導至今，列冊對象全台3500家自助餐店及便當店仍有近5成持觀望態度，未落實紙餐具回收。